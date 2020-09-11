Как часто украинцы меняют работу (инфографика)

Отсутствие определенной стабильности в трудоустройстве соискателя может стать причиной отказа. В частности, 80% респондентов заявили, что частая смена работы может заставить их “завернуть” кандидата, даже если он подходит по другим параметрам.

Об этом свидетельствует аналитика портала для поиска работы grc.ua.

Как часто украинцы меняют работу:

самый популярный срок работы на одном месте – не менее 5 лет. Такой ответ дали 40% респондентов. Среди них часто встречались соискатели в возрасте от 31 до 40 лет (39%) и от 41 до 50 лет (37%);

почти каждый третий опрошенный задерживается у одного работодателя на срок от 2 до 4 лет;

раз в полгода меняют работу лишь 3% опрошенных, и половине из них – от 24 до 30 лет.

Среди профсфер, представители которых задерживаются на одном месте не менее 5 лет:

“Юриспруденция”;

“Консультирование”;

“Топ-менеджмент”;

“Наука, образование”;

“Производство”;

“Маркетинг”;

“Бухгалтерия”;

“Управление персоналом”;

“Админ. персонал “;

“ИТ, телеком”.

“Если сравнить такие результаты с опросом 2018 года, то можно заметить, что увеличились категории соискателей, которые меняют работу раз в 5 лет или реже и раз в год. А тех, кто каждые 6 месяцев ищет нового работодателя, стало меньше”, – говорится в исследовании.

Сколько времени украинцы тратят на поиск работы:

35% опрошенных потратили на трудоустройство месяц или даже меньше;

у 27% респондентов это заняло от 1 до 2 месяцев;

17% опрошенных искали работодателя до полугода;

каждый десятый – от 6 месяцев до года и более года.

Интересно, что по сравнению с результатами опроса 2018 года увеличилась часть тех, кто успевал найти работу в срок до 2 месяцев (об этом говорили 50% респондентов в 2018 году и 62% – в 2020 году). А тех, у кого на поиск работодателя уходило больше года, стало меньше. 10% – в 2020 году против 17% – в 2018-м.

Справка Finance.ua:

Согласно исследованию Bureau of Labor Statistics ( BLS ) среди работников в возрасте от 25 до 34 лет средний срок пребывания составляет 2,8 года. Среди тех, кому исполнилось от 35 до 44 лет, он увеличивается до 4,9 лет, до 7,6 – среди соискателей в возрасте 45-54 лет и 10,1 для работников в возрасте от 55 до 64 лет.

В разгар лета работодатели чаще всего предлагали украинцам зарплаты на уровне 11-15 тыс. грн. В то же время меньше вакансий было с оплатой от 39 тыс. грн. Это в основном работа для топ-менеджеров и в сфере IT.

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