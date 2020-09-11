Как часто украинцы меняют работу (инфографика)

Отсутствие определенной стабильности в трудоустройстве соискателя может стать причиной отказа. В частности, 80% респондентов заявили, что частая смена работы может заставить их “завернуть” кандидата, даже если он подходит по другим параметрам.
Об этом свидетельствует аналитика портала для поиска работы grc.ua.
Как часто украинцы меняют работу:
Среди профсфер, представители которых задерживаются на одном месте не менее 5 лет:
“Если сравнить такие результаты с опросом 2018 года, то можно заметить, что увеличились категории соискателей, которые меняют работу раз в 5 лет или реже и раз в год. А тех, кто каждые 6 месяцев ищет нового работодателя, стало меньше”, – говорится в исследовании.
Сколько времени украинцы тратят на поиск работы:
Интересно, что по сравнению с результатами опроса 2018 года увеличилась часть тех, кто успевал найти работу в срок до 2 месяцев (об этом говорили 50% респондентов в 2018 году и 62% – в 2020 году). А тех, у кого на поиск работодателя уходило больше года, стало меньше. 10% – в 2020 году против 17% – в 2018-м.
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