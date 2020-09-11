Киевгорстрой принял на баланс еще один ЖК Укрбуда

Холдинговая компания Киевгорстрой приняла еще один объект корпорации Укрбуд — ЖК «Злагода».
Об этом в написал президент компании Игорь Кушнир.
“Это один из самых ожидаемых ЖК, о нем спрашивали очень часто. И вот свершилось! Работы на площадке начнутся в ближайшее время. По поводу других ещё не принятых: по Арт хаусу все еще надеемся на организацию встречи с МО! Им нужно должным образом оформить землю, чтоб КГС мог принять объект на законных основаниях. По «Чарівному місту», как уже писал, готов основной договор. Минобороны дорабатывает дополнения к договорам по нему и по «Оберегу-2». И готовы принимать!” – сообщил он.
Фото со страницы FACEBOOK Кушнира
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