Киевгорстрой принял на баланс еще один ЖК Укрбуда

Холдинговая компания Киевгорстрой приняла еще один объект корпорации Укрбуд — ЖК «Злагода».

Об этом в написал президент компании Игорь Кушнир.

“Это один из самых ожидаемых ЖК, о нем спрашивали очень часто. И вот свершилось! Работы на площадке начнутся в ближайшее время. По поводу других ещё не принятых: по Арт хаусу все еще надеемся на организацию встречи с МО! Им нужно должным образом оформить землю, чтоб КГС мог принять объект на законных основаниях. По «Чарівному місту», как уже писал, готов основной договор. Минобороны дорабатывает дополнения к договорам по нему и по «Оберегу-2». И готовы принимать!” – сообщил он.

Фото со страницы FACEBOOK Кушнира

Справка Finance.ua:

Киевгорстрой обязался достроить незавершенные объекты компании Укрбуд: 23 жилых комплекса и один бизнес-центр.

Президент «Киевгорстроя» заявлял, что на достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн.