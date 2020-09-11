Дырявые закрома: куда пропадает зерно из Госрезерва Украины

По меньшей мере 30 стран мира оказались в зоне гуманитарной катастрофы, заявляют в ООН. По данным организации, многим странам грозит голод. В Украине в этом году тоже ожидается не очень хороший урожай. К тому же выяснилось, что дела с государственным резервом обстоят не лучшим образом – аудит разоблачил недостаток 150 тыс. тонн зерна. Это три тысячи вагонов. Чиновники уверяют, что зерно “съели мыши”. Но чем же в случае беды будут кормить украинцев?
Чтобы разобраться в ситуации с Госрезервом, новости “Сегодня” проверили отчет Счетной палаты. Документ был опубликован еще весной 2019 года, более свежего отчета найти не удалось. В отчете содержатся данные о деятельности резерва за предыдущие годы. Цифры впечатляют – 1,7 млрд гривен, выделенных на управление материальными ценностями Госрезерва, были использованы неэффективно. Согласно документу, в Госрезерв закупали товары без подтверждения качества. Это нанесло убытки на 318 млн гривен.
Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко не удивлен. Он уверяет, что украсть миллионы гривен на закупках очень просто.
“Если у вас пшеница второго класса, ее всегда стоимость выше. Если сравнивать с четвертым классом, то процентов на 30. Вы можете ее заменить на продукцию четвертого класса. И сказать, что из-за каких-то обстоятельств качество упало, а за это получить разницу незаконным способом”, – объясняет специалист.
А еще в Госрезерве неоднократно находят просроченные продукты. Так произошло, например, в конце 2019 года, когда Государственное бюро расследований обнаружило на складах “просрочку” на 60 млн гривен.
“Коррупция. Это же государственное предприятие. И все проблемы, которые присущи государственным предприятиям, присущи и Госрезерву. Пропадает зерно, неизвестно куда”, – отмечает доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский.
“Посчитали количество грызунов, которое в природе существует. Получается, надо, чтобы была атака мышей из всего ЕС или, скажем, из России… То есть вся территория России может дать такое количество грызунов, которое могло бы съесть то количество зерна, что пропадает в Украине за год”, – добавляет Козаченко.
Впрочем, правоохранители уже активно ищут этих “мышей”. Уверяют: у каждого “грызуна” есть имя и фамилия.
“Национальная полиция начала уголовное производство по статье “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”. Верю, что так называемые “мыши” в чиновничьем обличье будут не только установлены, наказаны, но и возместят убытки, причиненные государству и миллионам наших граждан”, – отмечает советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
Эти миллионные убытки властям уже, похоже, надоели. В Минэкономики теперь планируют обеспечить продовольственную безопасность по новой схеме:
“Обеспечение продовольственной безопасности осуществляется через новые инструменты, не в рамках Госрезерва. Это действительно устаревший советский инструмент. Государство через форвардные закупки или через другие инструменты создает для себя запас на коммерческих предприятиях. То есть все прозрачно, все обновляется”, – объясняет министр экономики Игорь Петрашко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы разбирают квартиры в пригороде Киева. Скоро они подорожаютВчера, 11:35 - 3332 10
Как узнать продавца-мошенника: советы от OLXВчера, 14:05 - 4079 7
Как уменьшить электропотребление, работая из дома (инфографика)Вчера, 17:12 - 1059 3
Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырастиВчера, 19:15 - 5513 3
Доллар рискует потерять статус самой устойчивой валюты в миреВчера, 13:00 - 3492 3
Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырастиВчера, 19:15 - 5513 3
Как узнать продавца-мошенника: советы от OLXВчера, 14:05 - 4079 7
Доллар рискует потерять статус самой устойчивой валюты в миреВчера, 13:00 - 3492 3
Volkswagen представил новый Golf с кузовом универсал и внедорожную версию (фото)Вчера, 22:07 - 2818
Deutsche Bank: глобализацию сменит эпоха беспорядкаВчера, 18:23 - 2116
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)2 ч. назад - 122
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 341
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 399
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 529 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 878