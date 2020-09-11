Зеленский пообещал фермерам «Доступные кредиты 5-7-9%»

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Одесскую область, передает пресс-служба ОП.
«Я говорил с фермерами. Поставлена задача. Кроме программы «5-7-9%», будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, которые пострадали от засухи в Украине», – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано займов на сумму 6 млрд грн.
Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.
«Все жалуются, что долгие годы – засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат», – отметил Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.
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