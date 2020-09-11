Алексей Амитан: что происходит с рынком кредитования

Рынок кредитования в Украине восстанавливается после карантина. Такое мнение высказали участники МФО саммита 2020, который прошел в Киеве.

Мероприятие собрало представителей Национального банка, народных депутатов и участников рынка. Специалисты обозначили основные проблемы сектора небанковского кредитования и обсудили стратегии их решения. Все это позволило сделать некоторые выводы, которыми и хочу поделиться.

Прогнозы и выводы экспертов стали оптимистичнее, чем в марте-апреле этого года. По данным Первого всеукраинского бюро кредитных историй, кредитование уже вышло на докризисный уровень. Причем МФО прошли этот сложный период “мягче”, чем банки, которые на начало карантина пережили резкое троекратное сокращение объемов кредитования.

Однако оба сектора уже восстановили выдачи до уровня марта.

Из последствий карантина: банки пока неохотно выдают большие займы, да и спрос на них упал. Вторая тенденция – кредиторы стремятся работать с постоянными клиентами. Если в банках “своих” заемщиков немногим больше половины, то в МФО этот показатель вырос и сегодня на уровне 80%.

Очевидно, что рынок финансовых услуг стремится сохранить лояльных покупателей. Забота о заемщике – также приоритетная тема для регулятора, который анонсировал ряд инициатив по защите прав потребителя на рынке финуслуг. Эта тема одна из наиболее обсуждаемых в условиях кризиса, когда клиент уязвим. Впрочем, это непростой период и для кредиторов.



Инфографика НБУ

По информации Нацбанка, микрофинансовые компании – самый многочисленный и динамичный сегмент рынка финансовых услуг. За последние три года количество МФО выросло на 30%.

Именно в этом сегменте наиболее активно внедряются инновации и актуальные продукты. Тем не менее, коронакризис привел к тому, что многие заемщики потеряли доход, увеличились портфели проблемной задолженности, а соответственно и выросло число конфликтов.

В ходе саммита заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что регулятор обеспокоен напряженной ситуацией с взысканием проблемной задолженности. В НБУ создано новое подразделение по защите прав потребителей и только за последний месяц его сотрудникам поступило около тысячи жалоб, из них 80% на МФО.

В то же время причина большинства жалоб – низкий уровень финансовой грамотности. “Кредитные каникулы” только усиливают негатив, ведь люди накапливают долги.

И регулятор, и участники рынка видят решение в повышении финансовой грамотности людей, увеличении прозрачности кредитного процесса для потребителя. НБУ готовит рекомендации для МФО по раскрытию информации об услугах и обещает презентовать документ до конца года.

Со своей стороны кредиторы также нуждаются в защите от недобросовестных заемщиков: необходима ускоренная процедура рассмотрения вопросов о проблемной задолженности в суде и единое бюро кредитных историй.

Рост объемов проблемной задолженности – боль для всех участников рынка и глубину ее мы узнаем, когда будут отменены “кредитные каникулы”.

Рынок вышел на докризисный уровень, но восстановление – это не развитие, и последствия жесткого карантина мы будем переживать еще долго. Сегодня важно удержать эту хрупкую тенденцию к восстановлению, соблюдая баланс интересов кредиторов и клиентов.

Алексей Амитан, генеральный директор компании Bredley Holding, председатель комитета по офлайн-кредитованию Всеукраинской ассоциации финансовых компаний