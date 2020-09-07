Спящие ФЛП имеют право на списание ЕСВ

С 3 июня 2020 г. у спящих ФЛП появилась возможность списать долг по ЕСВ, который возник с 2017 года. Однако такая возможность касается только общесистемщиков только тех, которые не получали доходов с 2017 года (то есть действительно «спящих»). Срок подачи заявления и документов истек 31 августа.

Специалисты Минфина в своем разъяснении от 26.08.2020 года №11220 предоставили ответ ГНС относительно правомерности списания долгов по ЕСВ у спящих ФЛП, которые находились в стадии прекращения до вступления в силу закона №592.

Что нужно знать об этом:

для списания долга ФЛП следует придерживаться требований п. 9-15 Закона №2464 и сроков подачи соответствующих заявлений и документов (в течение 90 к.дн. с 3 июня 2020 года);

при этом ФЛП , которые находились в стадии прекращения до вступления в силу закона №592, имеют право на списание долга по ЕСВ .

Стоит и заметить, что если кому-то из таких ФЛП было отказано в списании, то сейчас уже нет практической возможности подать заявление снова, поскольку уже прошли все сроки. Последним днем для подачи было 31 августа. Но может и сам налоговый орган прислушается к выводу Минфина и изменит свое мнение.

В противном случае ФЛП можно решить эту проблему, только обратившись в суд.