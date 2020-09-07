За 5 лет в Украине количество программистов выросло вдвое (исследование)

За 5 лет количество IT-специалистов в Украине удвоилось и выросло с 90 до 180 тысяч, женщин стало на 79% больше, чем в 2015 году. Тогда они составляли всего 14%, сегодня — четверть всех специалистов в IT.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GlobalLogic
Как изменилась IT-сфера и ее специалисты за 5 лет:
“Почти 80% специалисток, с которыми сотрудничает компания GlobalLogic, занимают технические позиции, а общее количество специалистов компании в Украине в этом году превысило отметку в 5000. В первом полугодии 2020 года мы были одной из немногих компаний, которая выросла в количестве специалистов. Но уверены, что второе полугодие будет более оптимистичным для всей индустрии. Диджитал трансформация создает спрос на разработчиков и тестировщиков, новые IT-специальности” — прокомментировал вице-президент по стратегии и технологиям Globallogic в Украине Андрей Яворский.
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