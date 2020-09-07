За 5 лет в Украине количество программистов выросло вдвое (исследование)

За 5 лет количество IT-специалистов в Украине удвоилось и выросло с 90 до 180 тысяч, женщин стало на 79% больше, чем в 2015 году. Тогда они составляли всего 14%, сегодня — четверть всех специалистов в IT.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GlobalLogic

Как изменилась IT-сфера и ее специалисты за 5 лет:

средний возраст IT-специалиста в 2015 был 27 лет, а в 2020 — уже 28;

за 5 лет одиноких специалистов стало на 20% меньше, а тех, кто зарегистрировал брак – на 13% больше. В этом году семейные IT-специалисты составили 40,7% от всех, кто работает в этой сфере;

средний опыт в IT на мидл-позициях за 5 лет не изменился. В среднем мидл-разработчик работает в сфере около трех лет, а тестировщик — два;

количество тестировщиков среди всех IT-специалистов выросло на 45% за последние 5 лет, а разработчиков – сократилось на 16%. За это время процесс разработки цифровых продуктов и решений стал сложнее, поэтому возникает все больше новых IT-профессий и специальностей;

в языках программирования настоящим прорывом последних 5 лет стали Python и JavaScript. Они выросли на 89% и 66% соответственно. Для сравнения в 2010 году использовали JavaScript всего 1,9% опрошенных украинских инженеров, в 2015 — чуть больше 10%, а сегодня его активно используют свыше 18% специалистов. А вот популярный в начале десятых Java значительно просел. За 5 лет его стали использовать на 39% меньше;

IT в Украине развивается, даже несмотря на кризис, и уверенно движется к гендерному балансу. За 5 лет количество женщин увеличилось почти в 4 раза. Представительницы женского пола все больше выбирают IT. Только в 2020 году они составили 36% среди новичков, то есть тех, кто работает в отрасли меньше года.

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“Почти 80% специалисток, с которыми сотрудничает компания GlobalLogic, занимают технические позиции, а общее количество специалистов компании в Украине в этом году превысило отметку в 5000. В первом полугодии 2020 года мы были одной из немногих компаний, которая выросла в количестве специалистов. Но уверены, что второе полугодие будет более оптимистичным для всей индустрии. Диджитал трансформация создает спрос на разработчиков и тестировщиков, новые IT-специальности” — прокомментировал вице-президент по стратегии и технологиям Globallogic в Украине Андрей Яворский.

Справка Finance.ua:

Если проанализировать удельный вес женщин на разных должностях в динамике, то аналитика свидетельствует, что женщины все чаще занимают места в различных IT-профессиях. В частности, в течение последних трех лет вдвое выросла доля женщин в разработке (с 5% до 10%, в основном в категории новичков), в полтора раза — среди менеджеров проектов (с 25% до 39%) и других технических специалистов (с 20% до 31%).

Средний уровень зарплат, который предлагают украинским айтишникам работодатели, составляет 17 000 грн.

Министерство цифровой трансформации разрабатывает виртуальную свободную экономическую зону для IT-компаний со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом – “Дія. City”. Запустить этот проект хочет уже к началу 2021 года.

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