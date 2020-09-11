0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

За II квартал 2020 мошенники завладели более 500 тыс. грн из банкоматов

За II квартал 2020 мошенники завладели более 500 тыс. грн из банкоматов

Махинации с банкоматами до сих пор актуальны среди финансовых мошенников. 16% преступников выбирают именно этот метод, чтобы выманить деньги у украинцев.

Об этом сообщила Олеся Данильченко, заместитель директора Ассоциации «ЕМА», руководитель Форума Безопасности Расчетов и Кредитов (ФБР и К), член консультационного совета по финансовым сервисам EC3 Europol, во время пресс-брифинга “Платежное и банкоматное мошенничество”.

Весьма незначительная доля злодеяний приходится на POS-терминалы (8%) и системы дистанционного банковского обслуживания (5%).

Средняя сумма похищенных средств из банкомата: в первом квартале 2020 года – 540 000 грн, во втором – 503 000 грн.

Виды преступлений с банкоматами — скимминг, кэш-треппинг и физические атаки. Первые два вида направлены непосредственно на держателей платежных карт, а от физатак имеют убытки сами банки.

Скимминг – это установка несанкционированного оборудования на банкомат, а именно на кардридер (место, куда пользователь вставляет карточку), и дополнительных миниатюрных камер, которые записывают пин-коды во время проведения операций на банкомате.

По словам Данильченко, в первые месяцы после объявления карантина (март-апрель) не было зафиксировано ни одного случая этого вида мошенничества. Но уже в мае-июне злоумышленники возобновили свою деятельность с этим методом. Всего во 2 квартале 2020 года было установлено 19 случаев скимминга.

Кэш-треппинг – это установка на отверстие для выдачи наличных мошеннических устройств, которые делают невозможным получение наличных держателем карты. Эта угроза была очень актуальной в Украине в предыдущие несколько лет, однако сейчас этим способом мошенники пользуются чуть реже — в среднем за квартал обнаруживают примерно 40 таких устройств.

Физические атаки – любые действия злоумышленников с банкоматом, направленные на завладение банкнотами. В этом году случается все меньше инцидентов, однако в первые дни объявления карантина фиксировалось по несколько атак на банкоматы.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.