За II квартал 2020 мошенники завладели более 500 тыс. грн из банкоматов

Махинации с банкоматами до сих пор актуальны среди финансовых мошенников. 16% преступников выбирают именно этот метод, чтобы выманить деньги у украинцев.

Об этом сообщила Олеся Данильченко, заместитель директора Ассоциации «ЕМА», руководитель Форума Безопасности Расчетов и Кредитов (ФБР и К), член консультационного совета по финансовым сервисам EC3 Europol, во время пресс-брифинга “Платежное и банкоматное мошенничество”.

Весьма незначительная доля злодеяний приходится на POS-терминалы (8%) и системы дистанционного банковского обслуживания (5%).

Средняя сумма похищенных средств из банкомата: в первом квартале 2020 года – 540 000 грн, во втором – 503 000 грн.

Виды преступлений с банкоматами — скимминг, кэш-треппинг и физические атаки. Первые два вида направлены непосредственно на держателей платежных карт, а от физатак имеют убытки сами банки.

Скимминг – это установка несанкционированного оборудования на банкомат, а именно на кардридер (место, куда пользователь вставляет карточку), и дополнительных миниатюрных камер, которые записывают пин-коды во время проведения операций на банкомате.

По словам Данильченко, в первые месяцы после объявления карантина (март-апрель) не было зафиксировано ни одного случая этого вида мошенничества. Но уже в мае-июне злоумышленники возобновили свою деятельность с этим методом. Всего во 2 квартале 2020 года было установлено 19 случаев скимминга.

Кэш-треппинг – это установка на отверстие для выдачи наличных мошеннических устройств, которые делают невозможным получение наличных держателем карты. Эта угроза была очень актуальной в Украине в предыдущие несколько лет, однако сейчас этим способом мошенники пользуются чуть реже — в среднем за квартал обнаруживают примерно 40 таких устройств.

Физические атаки – любые действия злоумышленников с банкоматом, направленные на завладение банкнотами. В этом году случается все меньше инцидентов, однако в первые дни объявления карантина фиксировалось по несколько атак на банкоматы.