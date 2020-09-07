Maserati представила люксовый суперкар MC20 (фото, видео)

Итальянская компания Мaserati представила спорткар MC20.

Об этом сообщает CNN.

Новинка класса люкс разгоняется до 325 км в час, а скорость в 100 километров в час набирает примерно за 3 секунды. Также купе получило восьмиступенчатую ​​автоматическую коробку передач с двумя сцеплениями, а также задний привод с дифференциалом.

Спорткар оснащен 12-цилиндрововим турбодвигателем V6 мощностью 630 лошадиных сил. В компании также сообщили о работе над электроверсией MC20 к 2022 году.



Фото: Мaserati

Двухместный салон спорткара отделан кожей и замшей. В авто размещены два десятидюймовых экрана и медиасистема с голосовым управлением и передатчиком Wi-Fi.



Фото: Мaserati

Компания позиционирует Мaserati MC20 как авто полностью итальянского производства. Стоимость суперкара стартует от 210 000 долларов США. Также новинка не будет лимитирована.