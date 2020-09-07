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Maserati представила люксовый суперкар MC20 (фото, видео)

Maserati представила люксовый суперкар MC20 (фото, видео)

Итальянская компания Мaserati представила спорткар MC20.

Об этом сообщает CNN.

Новинка класса люкс разгоняется до 325 км в час, а скорость в 100 километров в час набирает примерно за 3 секунды. Также купе получило восьмиступенчатую ​​автоматическую коробку передач с двумя сцеплениями, а также задний привод с дифференциалом.

Спорткар оснащен 12-цилиндрововим турбодвигателем V6 мощностью 630 лошадиных сил. В компании также сообщили о работе над электроверсией MC20 к 2022 году.


Фото: Мaserati

Двухместный салон спорткара отделан кожей и замшей. В авто размещены два десятидюймовых экрана и медиасистема с голосовым управлением и передатчиком Wi-Fi.


Фото: Мaserati

Компания позиционирует Мaserati MC20 как авто полностью итальянского производства. Стоимость суперкара стартует от 210 000 долларов США. Также новинка не будет лимитирована.

По материалам Корреспондент.net
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