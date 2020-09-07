Maserati представила люксовый суперкар MC20 (фото, видео)

Итальянская компания Мaserati представила спорткар MC20.
Об этом сообщает CNN.
Новинка класса люкс разгоняется до 325 км в час, а скорость в 100 километров в час набирает примерно за 3 секунды. Также купе получило восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двумя сцеплениями, а также задний привод с дифференциалом.
Спорткар оснащен 12-цилиндрововим турбодвигателем V6 мощностью 630 лошадиных сил. В компании также сообщили о работе над электроверсией MC20 к 2022 году.
Фото: Мaserati
Двухместный салон спорткара отделан кожей и замшей. В авто размещены два десятидюймовых экрана и медиасистема с голосовым управлением и передатчиком Wi-Fi.
Фото: Мaserati
Компания позиционирует Мaserati MC20 как авто полностью итальянского производства. Стоимость суперкара стартует от 210 000 долларов США. Также новинка не будет лимитирована.
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