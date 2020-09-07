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Падение экономики Украины замедлилось

Падение экономики Украины замедлилось

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-июле 2020 года сократился на 6,2%. Это немного меньше, чем падение на 6,5% за первые шесть месяцев года.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

По итогам января-июля 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (ЗЕВ) составило 7,3% (падение на 7,7% в январе-июне 2020 года).


График: Минэкономики

Как отметили в Минэкономики, в июле 2020 года на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения и роста (в частности, розничный сегмент рынка).


График: Минэкономики

“Это свидетельствует о том, что процесс постепенного восстановления продолжается и что большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после нокдауна (особенно в апреле)”, – говорится в обзоре.

По материалам РБК-Украина
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