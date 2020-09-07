Межбанк: сессию ждет “война нервов и расчетов”

Последний день рабочей недели традиционно снизит активность на валютном рынке как клиентов, так и самих банков. По нашим расчетам 11 сентября статистика межбанка не превысит $165-200 млн при совершении до 430-510 сделок. Зависимость курсового тренда от действий и задач крупных игроков сохранится.

Часть покупателей предпочтет сегодня сразу перенести свои крупные покупки валюты на понедельник, чтобы успеть заработать за выходные на своей гривне за счет коротких банковских депозитов. Другие – будут выжидать и станут покупать валюту лишь при снижении котировок, что маловероятно в последние дни. Поэтому сегодня перед основной массой финансовых директоров компаний -покупателей валюты будет стоять один вопрос – что выгоднее: купить валюту в пятницу, чтобы сэкономить в том случае, если курс и дальше пойдет вверх или все же гарантировано заработать на гривневых депозитах до понедельника, а уже на следующей неделе выбирать день для покупки.

С продавцами все проще – основной массе экспортеров сейчас нужна гривна для финансирования текущих затрат и поэтому у них нет особого выбора в части сроков своих продаж. Поэтому для них важнее всего будет просто угадать с моментом продажи своих основных объемов по максимально высоким котировкам в течение дня.

В этой “войне нервов и расчетов” крупных покупателей и продавцов и пройдет сессия пятницы. Сама сессия будет состоять из двух этапов:

1) до 14:00 – максимальная активность всех клиентов по заключению сделок с возможным выходом Нацбанка с выкупом доллара в случае его ситуативного излишка на торгах;

2) после 14:00 – резкое снижение активности всех игроков и присутствие на торгах в основном спекулянтов, работающих в формате “в две стороны”. Но учитывая общее снижение объемов перед выходными – особо на этом они сегодня не заработают.

Интереснее для спекулянтов в пятницу будет игра с евровалютой. После вчерашнего решения ЕЦБ о сохранении процентных ставок и объемов вливаний ликвидности для поддержки экономики – валютные ралли по паре евро/доллар продолжаются со вчерашнего вечера. На рынке идет коррекция и на момент написания статьи евро стоит 1,183 доллара, хотя еще вчера вечером он дорожал и до уровней выше 1,19. В пятницу игра по паре евро/доллар на международных рынках и на украинском межбанке по паре евро/гривна – будет основным источником доходов для спекулянтов.

При ситуативном избытке предложения доллара – мы прогнозируем очередной выход Нацбанка с интервенцией по выкупу доллара по ценникам, которые удержат его курс от существенного проседания.

На наличном рынке обменники будут работать в формате “с оборота” и в основном установят спред по доллару в пределах 13-20 копеек, а по евро 18- 30 копеек. Из-за значительных колебаний евро на международных рынках владельцы украинских обменников будут сегодня часто менять свои ценники в течение дня.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 11 сентября будут в пределах: доллар – коридор 27,75 – 28,00 гривен, евро – коридор 32,75-33,15 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,60- 28,05 гривен, евро 32,35 – 33,25 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,85 / 27,87

евро – 33,14 / 33,16

российский рубль – 0,3723 / 0,3729

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