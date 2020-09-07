НБУ прогнозирует ускорение инфляции до конца года

В августе фактическая потребительская инфляция (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона Национального банка 5% ± 1 п. п, однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года ожидается, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца года.
Об этом говорится в комментарии НБУ.
Как отметили в НБУ, инфляция оставалась меньше по сравнению с прогнозом, опубликованным в Инфляционном отчете за июль 2020 года.
“Подорожание энергоносителей и отражение эффектов более слабой гривны были в основном нивелированы замедлением роста цен на продукты питания, в частности за счет хорошего урожая овощей и наращивания импортного предложения отдельных товаров”, – говорится в комментарии.
В частности замедлилось падение цен на непродовольственные товары (до 0,2% г/г), что обусловлено как ослаблением гривны в предыдущие месяцы, так и реализацией отложенного спроса на отдельные товары со стороны потребителей.
Зато продолжил замедляться рост цен на продовольственные товары (до 3,3% г/г). Это связано как с увеличением предложения, в том числе за счет импорта, так и с вялым спросом на более дорогие изделия и продукты не первой необходимости.
Темпы роста стоимости услуг незначительно замедлились (до 8,2% г/г). Слабый спрос и усиление карантинных ограничений в отдельных областях сдерживали рост стоимости услуг кинотеатров, заведений общественного питания, курсов иностранного языка.
Рост административно регулируемых цен ускорился существеннее, чем ожидалось (до 5,2% г/г). Так, стоимость природного газа для населения хоть и оставалась меньше, чем в прошлом году, в августе выросла из-за мирового тренда подорожания энергоносителей.
Удешевление топлива продолжало замедляться (до 17,9% г/г), отражая рост мировых цен на нефть в последние месяцы и значительный спрос на топливо из-за высокой интенсивности пользования автомобилями в условиях пандемии коронавируса, отметили в НБУ.
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