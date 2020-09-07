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Названа сумма ущерба от утечек нефти с танкера Delfi

Названа сумма ущерба от утечек нефти с танкера Delfi

Глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный заявил, что окончательная сумма от утечки вредных веществ с затонувшего в Одессе танкера Delfi составляет 16,3 тысячи долларов. По состоянию на 10 сентября превышение в воде нефтепродуктов составляет 0,09 мг/дм кб.

Об этом Андрей Малеваный написал на своей странице в FACEBOOK.

По его словам, претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена. Сейчас танкер Delfi находится на постоянном контроле в Черноморске на предмет выявления возможных выбросов нефтепродуктов.

“Ущерб из-за попадания одинакового количества нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковые. Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме, чем масло”, – пояснил Малеваный.

Напомним, в четверг, 10 сентября, убрали с одесского пляжа затонувший танкер Delfi и транспортировали его в морской порт Черноморска; судно находилось возле пляжа “Дельфин” почти 10 месяцев.

Также сообщалось, что в Одессе суд наложил арест на танкер Delfi, частично удовлетворив ходатайство Администрации морских портов.

По материалам РБК-Украина
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