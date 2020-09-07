Закрытые границы: кого и как будут пропускать в Украину

Наличие оснований для пропуска иностранцев на территорию Украины проверяется исключительно в пунктах пропуска при проверке инспекторами пограничного контроля необходимых для этого документов.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ.
Пограничники также отметили, что в случае, если иностранный гражданин может подпадать под исключения, по которым въезд на территорию Украины не запрещен, ему необходимо подтвердить это документально. Поэтому при пересечении границы, кроме положенных паспортных документов, а также страхового полиса, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, иностранцы должны предоставить документы, подтверждающие цель поездки в Украину.
В ГПСУ напомнили об исключениях и ориентировочных документах, которые могут рассматриваться пограничниками для подтверждения цели поездки. Это иностранцы или лица без гражданства, которые:
В отдельных случаях, может приниматься решение относительно пропуска иностранцев и лиц без гражданства при наличии оснований гуманитарного характера, среди которых могут рассматриваться случаи необходимости ухода, тяжелых или хронических болезней, смерти родных, соблюдение принципа единства семьи, а также случаи, когда есть основания полагать, что ситуация требует неотложного пересечения границы.
Также в ГПСУ напомнили, по решению правительства исключение, которое позволяло иностранцам транзит по территории Украины в течение двух суток, отменено.
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