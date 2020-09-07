Закрытые границы: кого и как будут пропускать в Украину

Наличие оснований для пропуска иностранцев на территорию Украины проверяется исключительно в пунктах пропуска при проверке инспекторами пограничного контроля необходимых для этого документов.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники также отметили, что в случае, если иностранный гражданин может подпадать под исключения, по которым въезд на территорию Украины не запрещен, ему необходимо подтвердить это документально. Поэтому при пересечении границы, кроме положенных паспортных документов, а также страхового полиса, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, иностранцы должны предоставить документы, подтверждающие цель поездки в Украину.

В ГПСУ напомнили об исключениях и ориентировочных документах, которые могут рассматриваться пограничниками для подтверждения цели поездки. Это иностранцы или лица без гражданства, которые:

являются одним из супругов гражданина Украины, должны иметь при себе свидетельство о браке;

являются родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины – свидетельство о рождении / другие документы, подтверждающие родственные связи. При этом следует обратить внимание, что в соответствии с законодательством правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия;

прибывают в Украину с целью обучения в вузах – приглашение от Министерства образования и науки Украины, или вид на жительство в Украине или визу типа Д;

проходят военную службу в Вооруженных силах – документы, подтверждающие прохождение военной службы в ВСУ ;

постоянно или временно проживают на территории Украины – вид на жительство или разрешение на временное проживание в Украине;

признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите – проездной документ беженца или удостоверение беженца;

имеют разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей. Кроме того, являются членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также сопровождающими лицами;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, выполняющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад – документы, подтверждающие такой статус;

являются инструкторами вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению заведения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них – приглашение заведения культуры, документы, подтверждающие статус сопровождающего лица;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица – документы, подтверждающие участие.

являются лицами, выполняющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации – подтверждающие документы Министерства здравоохранения Украины или от учреждения здравоохранения Украины;

прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины – подтверждающие документы от учреждения здравоохранения Украины / соответствующее приглашение.

В отдельных случаях, может приниматься решение относительно пропуска иностранцев и лиц без гражданства при наличии оснований гуманитарного характера, среди которых могут рассматриваться случаи необходимости ухода, тяжелых или хронических болезней, смерти родных, соблюдение принципа единства семьи, а также случаи, когда есть основания полагать, что ситуация требует неотложного пересечения границы.

Также в ГПСУ напомнили, по решению правительства исключение, которое позволяло иностранцам транзит по территории Украины в течение двух суток, отменено.

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