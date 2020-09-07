0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Ощадбанк выдал бизнесу 1,3 миллиарда микрокредитов

Ощадбанк выдал бизнесу 1,3 миллиарда микрокредитов

С начала действия программы кредитования микро-, малого и среднего бизнеса в Ощадбанке 3350 предпринимателей получили 1,3 млрд грн микрокредитов на создание или развитие собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«За четыре месяца 2020 года Ощадбанк увеличил объемы микрокредитования бизнеса на 300 млн грн. Это рекордные темпы для этого направления деятельности в нашем банке. Всего с начала действия программы мы выдали 1,3 млрд грн для 3350 предпринимателей из всех регионов Украины. Банк продолжает комплексно поддерживать украинский бизнес, который сегодня из-за пандемии оказался в сверхсложных условиях, но работает и выполняет чрезвычайно важную миссию для экономики Украины», – отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Наиболее активно этим продуктом воспользовались бизнес-клиенты из Запорожской, Винницкой, Львовской, Донецкой, Одесской, Черновицкой и Киевской областей.

Ощадбанк разработал продукт «Микрокредит» с помощью Немецко-украинского фонда и Франкфуртской школы финансов и менеджмента при содействии стратегического партнера Ощадбанка – Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Справка Finance.ua:

  • НБУ призвал возвращать заемщиков из кредитных каникул.
  • По программе «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки на прошлой неделе выдали 330 кредитов на общую сумму 652 млн гривен.

Что такое кредитные каникулы 🧐

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Ощадбанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.