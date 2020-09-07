Ощадбанк выдал бизнесу 1,3 миллиарда микрокредитов

С начала действия программы кредитования микро-, малого и среднего бизнеса в Ощадбанке 3350 предпринимателей получили 1,3 млрд грн микрокредитов на создание или развитие собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«За четыре месяца 2020 года Ощадбанк увеличил объемы микрокредитования бизнеса на 300 млн грн. Это рекордные темпы для этого направления деятельности в нашем банке. Всего с начала действия программы мы выдали 1,3 млрд грн для 3350 предпринимателей из всех регионов Украины. Банк продолжает комплексно поддерживать украинский бизнес, который сегодня из-за пандемии оказался в сверхсложных условиях, но работает и выполняет чрезвычайно важную миссию для экономики Украины», – отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Наиболее активно этим продуктом воспользовались бизнес-клиенты из Запорожской, Винницкой, Львовской, Донецкой, Одесской, Черновицкой и Киевской областей.

Ощадбанк разработал продукт «Микрокредит» с помощью Немецко-украинского фонда и Франкфуртской школы финансов и менеджмента при содействии стратегического партнера Ощадбанка – Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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