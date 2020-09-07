Власть займется модернизацией оросительных систем

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Херсонскую область в четверг, 10 сентября, инициировал увеличение площади орошаемых земель.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

“Укрепление лидерских позиций Украины на аграрных рынках в мире возможно при условии увеличения орошаемых земель. У Украины есть большой потенциал в развитии системы орошаемого земледелия, но имеющиеся мощности используются лишь на 25%. Поэтому мы должны наращивать площади полива за счет модернизации существующих систем орошения и построения систем капельного орошения”, – сказал премьер.

Шмыгаль считает, что такие меры позволят увеличить урожайность в Херсонской области в 2,5 раза, что будет способствовать росту ВВП и создаст новые рабочие места.

“На Херсонщине лучше всего сохранился водохозяйственный комплекс и сосредоточены самые большие площади под капельным орошением. Поэтому она может стать образцом в строительстве новых и современных систем ирригации”, – добавил Шмыгаль.