Банк Ахметова отсудил у "Укрзализныци" 22 миллиона долларов

Хозсуд г. Киева удовлетворил иск ПУМБ Рината Ахметова к “Укрзализныце” и решил взыскать с УЗ в пользу банка 22 миллиона долларов задолженности “Донецкой железной дороги” по трем кредитам 2013 года.

Об этом сообщает со ссылкой на судебное решение.

Суд сослался на выводы Большой палаты Верховного Суда, “Укрзализныця” является правопреемником ГП “Донецкая железная дорога” с даты госрегистрации АО “Укрзализныця”, а отсутствие в передаточном акте ГП “Донецкая железная дорога” от 05.08.2015 определенного имущества или обязательств не свидетельствует о том, что УЗ не стала правопреемником по ним, поскольку УЗ как единственный правопреемник принял все имущество и все обязательства предприятий, которые прекращаются путем слияния.

Согласно судебным материалам, в июле-сентябре 2016 года суды первой и апелляционной инстанции в рамках этого дела уже удовлетворили исковые требования ПУМБ и “Укрзализныця” в октябре того же года уплатила банку 628,4 млн грн. Однако в декабре-2016 Высший хозсуд отменил решение судов предыдущих инстанций и отправил этот спор на рассмотрение в суд первой инстанции.

Хозсуд г. Киева в решении от 28.08.2020 обратил внимание сторон, что “вопрос прекращения обязательств в связи с перечислением денежных средств должен быть решен сторонами не во время нового рассмотрения дела, а на стадии исполнения судебного решения”.

Напомним, 25 июня стало известно, что “Укрзализныци” грозят финансовые проблемы из-за решения суда, которым компанию признали правопреемником ГП “Донецкая железная дорога”. Отныне УЗ должна погасить 6,5 млрд гривен долгов ГП перед кредиторами.

В августе суд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал “Укрзализныцю” – как правопреемника “Донецкой железной дороги” – должником в исполнительном производстве, в рамках которого “Сбербанк” взимал с “Донецкой железной дороги” 68 миллионов долларов.