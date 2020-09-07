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LG анонсировала более технологичную альтернативу eSIM

LG анонсировала более технологичную альтернативу eSIM

Компания LG анонсировала новую технологию, которая позиционируется как следующий этап эволюции eSIM.

Разработанный совместно с оператором LG Uplus стандарт под названием IUICC позволяет полностью отказаться от использования традиционных SIM-карт и даже отдельных чипов, записав информацию о номере абонента на уровне центральной микросхемы гаджета.

Представители компании отметили, что в скором времени планируют интегрировать непосредственно в мобильные процессоры фирменную технологию IUICC.

С ее помощью пользователь сможет на программном уровне записать данные о номере оператора в специальный раздел памяти гаджета, получив доступ к телефонным звонкам, SMS и интернету без наличия физической SIM-карты. Ранее о подобной возможности заявлял чипмейкер Qualcomm.

В LG отметили, что благодаря новой технологии производители смартфонов смогут существенно уменьшить их корпуса, отказавшись от группы разъемов для SIM-карт и сопутствующего механизма их установки. Кроме того, производитель предлагает использовать стандарт IUICC для сегмента интернета вещей.

Дата появления первых смартфонов с процессорами нового типа не раскрывается.

По материалам Телеканал 24
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