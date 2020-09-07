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Компания Баффета инвестирует $570 млн в технологический стартап Snowflake

Компания Баффета инвестирует $570 млн в технологический стартап Snowflake

Американская компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета намерена вложить более $570 млн в компанию Snowflake, которая занимается облачными технологиями.

Об этом стало известно после того, как Snowflake сообщила ценовой диапазон для своего будущего первичного публичного размещения акций. Компания хочет получить оценку в $23,7 млрд, пишет Financial Times.

Snowflake сообщила, что Berkshire Hathaway и Salesforce Ventures Марка Бениоффа во время листинга непосредственно купят у Snowflake акции на сумму по $250 млн. Кроме того, компания Баффета купит еще один пакет акций на сумму более $320 млн у одного из инвесторов Snowflake.

Баффет давно известен тем, что избегает инвестиций в технологический сектор, поскольку считает его уязвимым к внезапным скачкам на фондовом рынке. В 2011 году он все же сделал большую ставку на компанию IBM, которую позже обогнали конкуренты в сфере облачных технологий. Ее акции стоят примерно на 30% дешевле, чем на момент, когда Berkshire Hathaway в нее инвестировала. Баффет позже продал акции IBM и вместо этого вложился в Apple.

Snowflake ожидает, что ее акции удастся продать во время IPO по цене от $75 до $85 за одну акцию. Компания планирует привлечь $3,24 млрд.

По материалам НВ
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