Apple придумала более безопасную альтернативу платежам по NFC

С момента презентации системы мобильных платежей Apple Pay в 2014 году владельцы «яблочных» гаджетов могли расплачиваться в магазинах смартфоном или смарт-часами с помощью NFC. Однако в коде iOS 14 были обнаружены намёки, что Apple хочет добавить поддержку платежей по QR-кодам.
Недавний патент американской компании — ещё одно доказательство этому.
Apple считает, что использование Bluetooth и NFC для оплаты покупок сопряжено с потенциальным риском нарушения конфиденциальности из-за передачи данных о транзакциях пользователя. Кроме того, далеко не везде есть терминалы с поддержкой бесконтактной оплаты. Поэтому компания взялась за разработку более надёжного способа с использованием QR-кодов.
Фото: appleinsider.com
Зарегистрированный в американском ведомстве по патентам и товарным знакам патент Apple получил название «Проведение платежей с использованием оптической связи». В документе подробно описывается процесс проведения транзакции, при которой не осуществляется прямой передачи конфиденциальных данных между устройством пользователя и системой продавца. Компания предлагает использовать камеру для сканирования и декодирования «оптических кодов», которые могут быть выполнены в виде QR-кодов.
QR-код должен содержать номер транзакции, который устройство пользователя будет использовать для передачи данных во время проведения операции. В этот момент на сервере происходит сравнение переданного кода с информацией от продавца, после чего на гаджет покупателя отправляется файл, содержащий другой код в виде штрих-кода или QR-кода с рядом идентификаторов, связанных с заказом. На этом этапе пользователь получает уведомление с предложением подтвердить транзакцию. Затем команда передаётся на сервер, а продавец получает сообщение об успешной оплате. Важно, что продавец лишь узнаёт, что счёт был оплачен, но не личность покупателя или другие конфиденциальные данные.
Стоит отметить, что сама Apple официально пока не объявила о поддержке оплаты по QR-кодам.
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