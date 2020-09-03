Межбанк: покупатели сегодня проявили характер

Среда прошла достаточно интересно на валютном рынке. Фактически стартовав на 7 копеек выше, чем вчерашнее закрытие, доллар удержал уже этот уровень к концу дня.
Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе, крупные экспортеры не были готовы к активным продажам всей валютной выручки в случае проседания котировок ниже вчерашнего закрытия и проводили свои операции лишь при более высоком уровне котировок.
Так и получилось. Их основные сделки прошли выше уровней 27,80 гривен за доллар – о чем свидетельствует как справочный курс Нацбанка на 12 часов (27,8217 гривен за доллар), так и затем фиксация официального курса на уровне даже чуть выше справочного – 27,8296.
Но и покупатели сегодня также проявили характер, своей неуступчивостью не дав возможности спекулянтам днем “разогнать” курс к цели в 27,90 гривен к концу дня, на что очень рассчитывали некоторые из любителей поиграть на котировках и нервах клиентов.
По факту, позиционная война крупных покупателей и продавцов завершилась относительно мирно теми же котировками, с которых и начинался день – 27,83/27,85.
В этой ситуации Нацбанку не понадобилось выходить на торги, так как все перекосы спроса и предложения клиенты сами закрыли в этих пределах без вмешательства регулятора.
Ход торгов:
Стартовав сразу выше вчерашнего закрытия с утренних 27,83/27,85 гривен за доллар уже к 11 часам котировки несколько просели до 27,81/27,83 гривен. В период с 11 до 14 часов практически все основные сделки были закрыты. Причем при уровнях на 12 часов 27,825/27,845 и на 13:00 27,835/27,855 уже наблюдалось почти полное равновесие спроса и предложения.
Даже выходы нерезидентов через СИТИбанк не особо изменили расклад сил на торгах и как только иностранцы закрыли свои объемы, на межбанке остались в основном спекулянты.
Отсутствие конечного запоздавшего покупателя, готового переплачивать по курсу, не дало возможности спекулянтам особо раскачать рынок во второй половине дня. В итоге – 27,835/27,855 на 14 часов, 27,84/27,86 – на 16:00 и 27,83/27,85 к моменту завершения сессии.
Главные события 9 сентября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,83 / 27,85
евро – 32,76 / 32,78
российский рубль – 0,3665 / 0,3669
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1816 / 1,1818
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит9 ч. назад - 21604 6
Литва готовит специальные визы для белорусовВчера, 16:18 - 433 4
"Фантомные патрули": до конца года на дорогах Украины появятся четыре тестовых программыВчера, 15:05 - 1382 3
Зеленский рассказал, сколько денег осталось в Covid-фонде, и почему на эти средства строили дороги9 ч. назад - 669 2
Нафтогаз запустит поквартальную продажу газа для населенияВчера, 20:05 - 958 2
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит9 ч. назад - 21604 6
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компании6 ч. назад - 3166 1
От чего зависит размер выплаты пособия по безработице11 ч. назад - 2535
Девальвация гривны в сентябре: аналитик назвал причиныВчера, 21:00 - 1919 1
В Кабмине рассказали, как получить пенсию жителям ОРДЛО10 ч. назад - 1322 1
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)Позавчера, 11:21 - 263
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 401 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 637
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4257 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 296 1