Межбанк: покупатели сегодня проявили характер

Среда прошла достаточно интересно на валютном рынке. Фактически стартовав на 7 копеек выше, чем вчерашнее закрытие, доллар удержал уже этот уровень к концу дня.

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе, крупные экспортеры не были готовы к активным продажам всей валютной выручки в случае проседания котировок ниже вчерашнего закрытия и проводили свои операции лишь при более высоком уровне котировок.

Так и получилось. Их основные сделки прошли выше уровней 27,80 гривен за доллар – о чем свидетельствует как справочный курс Нацбанка на 12 часов (27,8217 гривен за доллар), так и затем фиксация официального курса на уровне даже чуть выше справочного – 27,8296.

Но и покупатели сегодня также проявили характер, своей неуступчивостью не дав возможности спекулянтам днем “разогнать” курс к цели в 27,90 гривен к концу дня, на что очень рассчитывали некоторые из любителей поиграть на котировках и нервах клиентов.

По факту, позиционная война крупных покупателей и продавцов завершилась относительно мирно теми же котировками, с которых и начинался день – 27,83/27,85.

В этой ситуации Нацбанку не понадобилось выходить на торги, так как все перекосы спроса и предложения клиенты сами закрыли в этих пределах без вмешательства регулятора.

Ход торгов:

Стартовав сразу выше вчерашнего закрытия с утренних 27,83/27,85 гривен за доллар уже к 11 часам котировки несколько просели до 27,81/27,83 гривен. В период с 11 до 14 часов практически все основные сделки были закрыты. Причем при уровнях на 12 часов 27,825/27,845 и на 13:00 27,835/27,855 уже наблюдалось почти полное равновесие спроса и предложения.

Даже выходы нерезидентов через СИТИбанк не особо изменили расклад сил на торгах и как только иностранцы закрыли свои объемы, на межбанке остались в основном спекулянты.

Отсутствие конечного запоздавшего покупателя, готового переплачивать по курсу, не дало возможности спекулянтам особо раскачать рынок во второй половине дня. В итоге – 27,835/27,855 на 14 часов, 27,84/27,86 – на 16:00 и 27,83/27,85 к моменту завершения сессии.

Главные события 9 сентября на межбанке:

Доллар с небольшими отклонениями продержался весь день в пределах 27,83/27,85 гривен.

Нацбанк на торги сегодня не выходил;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,8217 гривен, а официальный на 10 сентября установлен на отметке 27,8296 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,83 / 27,85

евро – 32,76 / 32,78

российский рубль – 0,3665 / 0,3669

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1816 / 1,1818

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