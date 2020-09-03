Минфин оценил выплаты по ВВП-варрантам до 2040 года

До 2040 года выплаты Украины по ВВП-варрантам могут составить 22 миллиарда долларов.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады в среду, 9 сентября.
“Потенциальные выплаты по государственным деривативам до 2040 года при умеренном росте ВВП могут составить более $22 млрд. В связи с этим было принято правительственное решение… под грифом “Секретно”, которым были определены условия совершения сделки”, – сказал он.
По словам министра, при росте ВВП в 4,6% в следующем году Украине по ВВП-варрантам в 2023 году необходимо было бы выплатить $600 млн.
Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году Минфином Натальи Яресько вместо еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга. Платежи по ВВП-варрантам будут производиться ежегодно в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах.
Выплаты по ВВП-варрантам начнутся, если ВВП Украины составит $125,4 млрд.
Если прирост ВВП за год составит 3%, то выплат не будет. При ВВП от 3% до 4% – 15% от каждого процента прироста ВВП свыше этой планки, 4% – 40% от каждого следующего процента прироста.
Выплаты по ВВП-варрантам будут производиться в течение 20 лет – до 2040 года. С 2021-го по 2025-й платежи ограничены 1% ВВП.
Летом Украина провела первый выкуп ВВП-варрантов. По данным участников рынка, выкуплено было около 11,5% ВВП-варрантов.
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