Microsoft прекратит поддерживать Adobe Flash в своих браузерах до конца года

Компания Microsoft сообщила, что ее браузеры окончательно потеряют поддержки Flash 31 декабря 2020 года. Однако некоторые пользователи смогут пользоваться плагином и после этого.
Flash уберут из Internet Explorer 11 Edge Legacy и Edge Chromium, говорится в блоге Microsoft. Таким образом, уже с 2021 году пользователям придется устанавливать модуль Flash в IE режиме Edge. Соответствующий плагин будет доступен только для бизнес-пользователей. Остальным предложили перейти на более безопасные варианты, такие как HTML5, WebGL и WebAssembly.
В январе 2021 года все версии Flash старше KB4561600 (выпущенные в июне 2020 года) будут заблокированы. Летом 2021 года все API, групповые политики и интерфейсы для управления Flash будут удалены из Edge Legacy и Internet Explorer 11 c помощью накопительного обновления.
Для тех, кто хочет избавиться от плагина сейчас, компания осенью планирует сделать обновление для удаления Adobe Flash Player доступным через каталог службы Windows Microsoft, службы Windows Update и WSUS.
Поначалу Microsoft говорила, что отключит Flash по умолчанию в своих браузерах до середины – конца 2019 года и удалит возможность запуска Adobe Flash в Edge и IE для всех версий Microsoft Windows до конца 2020 года. Однако затем этот план решили отложить.
В мае Mozilla заявила, что исключит поддержку Flash из версии Firefox 84, которая выйдет в декабре. Сейчас в Mozilla Firefox модуль Flash отключен по умолчанию, но плагин можно включить вручную на некоторых сайтах.
Google прекратила индексировать Flash-контент еще в 2019 году и полностью перешла на HTML5.
В июне Adobe напомнила, что прекратит распространение и обновление Flash Player после 31 декабря. До этого момента компания продолжит выпускать регулярные исправления безопасности для Flash Player, поддерживать его совместимость с ОС и браузерами, а также добавлять новые функции и возможности.
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