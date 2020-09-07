Старейшую турфирму хотят возродить в новом формате

Легендарная британская туристическая компания Thomas Cook может возродиться как онлайн-туроператор до конца года.

Об этом сообщает The Guardian.

Такой вариант рассматривает китайский конгломерат Fosun, который купил бренд, ведущий свою историю с 1841 года, после его краха в сентябре 2019-го.

Fosun, который был крупнейшим акционером Thomas Cook до его банкротства, неоднократно заявлял, что хочет восстановить бизнес в качестве онлайн-бренда.

Китайский конгломерат сейчас пытается получить одобрение Управления гражданской авиации Великобритании, но не желает доработать свои планы на случай, если правительство страны введет новые карантинные ограничения на поездки.

Напомним, Thomas Cook просуществовала 178 лет, а ее основатель, Томас Кук, считался “отцом мирового туризма”. Компания с выручкой почти 10 миллиардов евро стала жертвой своего огромного размера, не выдержав конкуренции с туристическими онлайн-сервисами.

Ее крах спровоцировал крупнейшую репатриацию в мирное время – утром в понедельник, 23 сентября 2019 года, 600 тысяч туристов (из них более 150 тысяч – граждане Великобритании) узнали, что не смогут продолжить путешествие по плану или вернуться домой, – крупнейший и старейший британский туроператор объявил о банкротстве.

Fosun приобрела бренд Thomas Cook за 11 миллионов фунтов стерлингов в ноябре прошлого года.