В ПФ отчитались о финансировании пенсий за сентябрь

Сегодня, 9 сентября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября.
Об этом говорится в сообщении фонда на странице в FACEBOOK.
Сколько направили на выплаты:
“Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – сообщают в фонде.
Инфографика: Пенсионный фонд
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