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В ПФ отчитались о финансировании пенсий за сентябрь

В ПФ отчитались о финансировании пенсий за сентябрь

Сегодня, 9 сентября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября.

Об этом говорится в сообщении фонда на странице в FACEBOOK.

Сколько направили на выплаты:

  • на пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен;
  • обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 13,6 миллиарда гривен.

“Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – сообщают в фонде.


Инфографика: Пенсионный фонд

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров планирует в 2021 году индексацию пенсий и доплаты для пенсионеров старше 75 лет в то время, как пенсии в Украине будут назначать по-новому. Также запланировано введение накопительной пенсионной системы.
  • В Украине после отмены бумажных трудовых книжек пенсию будут начислять автоматически.
  • В Украине разрабатывают механизм, согласно которому государственные служащие смогут выходить на пенсию позже, чем в 65 лет.

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По материалам Finance.UA
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