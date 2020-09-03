В ПФ отчитались о финансировании пенсий за сентябрь

Сегодня, 9 сентября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября.

Об этом говорится в сообщении фонда на странице в FACEBOOK.

Сколько направили на выплаты:

на пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен;

обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 13,6 миллиарда гривен.

“Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – сообщают в фонде.



Инфографика: Пенсионный фонд

Справка Finance.ua:

Кабинет министров планирует в 2021 году индексацию пенсий и доплаты для пенсионеров старше 75 лет в то время, как пенсии в Украине будут назначать по-новому. Также запланировано введение накопительной пенсионной системы.

В Украине после отмены бумажных трудовых книжек пенсию будут начислять автоматически.

В Украине разрабатывают механизм, согласно которому государственные служащие смогут выходить на пенсию позже, чем в 65 лет.

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