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Суд запретил Кабмину увольнять главу ПриватБанка

Суд запретил Кабмину увольнять главу ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к Кабинету министров об обязательствах расторгнуть трудовой договор с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом.

Об этом говорится в решении суда в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно судебному решению, Кабмин не имеет полномочий назначать или увольнять председателя правления банка. Это прерогатива исключительно наблюдательного совета банка.

По непроверенной информации на профсоюз работников ПриватБанка могут повлиять бывшие акционеры с ФПГ «Приват». Однако прямых доказательств этому нет.

Напомним, что Печерский райсуд Киева открыл дело против председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла по иску «Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка».

Профсоюз работников ПриватБанка был зарегистрирован в июне 2019 года. В ноябре 2019 года организация обратилась в суд, чтобы признать недействительными трудовые контракты девяти членов наблюдательного совета финучреждения.

Наблюдательный совет ПриватБанка возглавляет Шэрон Искья, ранее советник Казначейства США и эксперт-консультант МВФ. В составе наблюдательного совета также Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик.

Представителем государства по квоте президента в наблюдательном совете ПриватБанка является Юлия Мецгер, по квоте Кабмина – Артем Шевалев, по квоте Верховной Рады – Сергей Алексеенко.

По материалам The page
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