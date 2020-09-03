"Дію" можно будет использовать вместо паспорта во время перелетов по Украине

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты с электронным паспортом в приложении “Дія”. Это решение еще должна поддержать Верховная Рада.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Что это даст:

украинцы смогут путешествовать на самолетах в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт;

таким образом, вместо обычных паспортов достаточно будет иметь загруженніе в приложение “Дія” цифровые образы этих документов.

Планируется также разрешить членам экипажа при выполнении внутренних перелетов идентифицировать себя с помощью е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу.

Решение принято с однодневной доработкой.

На сегодня пассажиров допускают в зону вылета аэропортов исключительно на основании действительного документа, удостоверяющего личность.

Справка Finance.ua:

В середине августа Кабинет министров поддержал проект закона о замене паспортов-книжек на пластиковые карты.

Услугу для путешествий внутри страны с электронным паспортом начали предоставлять в аэропорту «Киев».

Услугу для путешествий за границу с электронным загранпаспортом начали тестировать в аэропорту Борисполь.

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