"Дію" можно будет использовать вместо паспорта во время перелетов по Украине

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты с электронным паспортом в приложении “Дія”. Это решение еще должна поддержать Верховная Рада.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Что это даст:
Планируется также разрешить членам экипажа при выполнении внутренних перелетов идентифицировать себя с помощью е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу.
Решение принято с однодневной доработкой.
На сегодня пассажиров допускают в зону вылета аэропортов исключительно на основании действительного документа, удостоверяющего личность.
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