Uber полностью перейдет на электромобили

К 2040 году Uber намерен стать мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов в 10 000 городов на шести континентах, совершая 100% поездок с нулевым уровнем выбросов на транспортных средствах, общественном транспорте и микротранспорте.

Для достижения этой цели сотням тысяч водителей по всей Европе, в США и Канаде будет выделено $800 млн долларов, чтобы помочь им перейти на автомобиль с нулевым уровнем выбросов.

Европейские рынки лидируют в электрификации индустрии райдшеринга, поэтому к 2025 году 50% расстояния в поездках, выполненных на платформе Uber в семи европейских столицах (Амстердам, Берлин, Брюссель, Лиссабон, Лондон, Мадрид и Париж), будут приходиться на автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Uber продолжит расширение сервиса Uber Green по всей Европе, где пассажиры могут заказать автомобиль с более низким уровнем выбросов за небольшую дополнительную плату: с 37 городов, где сервис доступен сегодня, до 60 городов к концу 2021 года, включая Лондон и Барселону. Это будет означать, что к концу 2021 года пассажиры смогут выбрать автомобиль с нулевым уровнем выбросов в городах, представляющих 80% бизнеса Uber в Европе.

Напомним, что Uber Green был представлен в Киеве в марте 2019 года, при этом столица Украины стала вторым городом в Центральной и Восточной Европе после Бухареста, где присутствует полностью электрический сервис райдшеринга.

С момента запуска в марте 2019 года более 50 тысяч людей воспользовались этой услугой хотя бы один раз. Всего на электромобилях на платформе Uber в Киеве было совершено около 9 миллионов поездок, при этом самая длинная поездка составила 156 километров. Среднее время ожидания подачи электромобиля — 7 минут.

«Будучи крупнейшей мобильной платформой в Европе, мы должны сыграть важную роль в борьбе против изменения климата и поддержке “зеленого“ восстановления экологии. Помня о своих обязанностях перед водителями, пассажирами и городами, сегодня мы взяли на себя ряд амбициозных обязательств по продвижению электрификации нашей платформы.

Мы составляем нашу дорожную карту, чтобы к 2040 году стать мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов, в которой европейские страны, такие как Украина, будут лидировать, осуществляя важные изменения в следующие пять лет.