Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год

На очередном заседании Кабинета Министров Украины был утвержден План приоритетных действий правительства на 2020 год.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
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В частности, для реализации реформы государственного управления запланированы следующие шаги:
Перед Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы поставлены следующие задачи:
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