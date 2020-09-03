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Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год

Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год

На очередном заседании Кабинета Министров Украины был утвержден План приоритетных действий правительства на 2020 год.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

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В частности, для реализации реформы государственного управления запланированы следующие шаги:

  • Разработка и представление Кабмину законопроекта об изменениях в законы “О центральных органах исполнительной власти и “О Кабинете Министров Украины”. Речь идет об усовершенствовании организации и порядка функционирования Кабмина и ЦОИВ (Центрального органа исполнительной власти).
  • Для установления единых требований к нормопроектированию и решения коллизионных вопросов разработки и представления Кабмину законопроекта “О нормативно-правовых актах”.
  • Для внедрения современных стандартов подготовки проектов решений и привлечения заинтересованных лиц к их подготовке разработка и представление Кабмину законопроекта “О публичных консультациях”.
  • Для сосредоточения Кабмина и ЦОИВ на реализации ключевых и присущих им функций и прекращения рассмотрения правительством ведомственных, операционных и технических вопросов разработка и представление Кабмину законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лишения КМУ несвойственных полномочий”.
  • Работа над обновлением регламента Кабмина в соответствии с рекомендациями программы поддержки совершенствования управления и менеджмента SIGMA.

Перед Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы поставлены следующие задачи:

  • Обновление конкурсных процедур для обеспечения прозрачного отбора на госслужбу, основанного на европейских принципах;
  • Совершенствование законодательства в сфере развития госслужбы и системы оплаты труда с целью обновления процедуры отбора по принципам SIGMA и введение прозрачной системы оплаты труда госслужащих. Законопроект должен быть подан в парламент;
  • Внедрение системы оплаты труда на основе классификации должностей государственной службы в пилотных государственных органах в рамках реализации Концепции реформирования системы оплаты труда госслужащих. Соответствующее постановление должно быть принято Кабмином;
  • Внедрение информационной системы управления людскими ресурсами и начисления заработной платы, учитывая HRMIS.
По материалам РБК-Украина
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