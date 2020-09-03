Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год

На очередном заседании Кабинета Министров Украины был утвержден План приоритетных действий правительства на 2020 год.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

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В частности, для реализации реформы государственного управления запланированы следующие шаги:

Разработка и представление Кабмину законопроекта об изменениях в законы “О центральных органах исполнительной власти и “О Кабинете Министров Украины”. Речь идет об усовершенствовании организации и порядка функционирования Кабмина и ЦОИВ (Центрального органа исполнительной власти).

Для установления единых требований к нормопроектированию и решения коллизионных вопросов разработки и представления Кабмину законопроекта “О нормативно-правовых актах”.

Для внедрения современных стандартов подготовки проектов решений и привлечения заинтересованных лиц к их подготовке разработка и представление Кабмину законопроекта “О публичных консультациях”.

Для сосредоточения Кабмина и ЦОИВ на реализации ключевых и присущих им функций и прекращения рассмотрения правительством ведомственных, операционных и технических вопросов разработка и представление Кабмину законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лишения КМУ несвойственных полномочий”.

Работа над обновлением регламента Кабмина в соответствии с рекомендациями программы поддержки совершенствования управления и менеджмента SIGMA .

Перед Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы поставлены следующие задачи: