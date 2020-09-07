Названа лучшая валюта для хранения сбережений

Из-за пандемии коронавируса лучшей валютой для хранения денег в ближайшие несколько месяцев останется швейцарский франк.

Об этом заявил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

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Отмечается, что именно швейцарский франк до сих пор сумел сохранить стабильность во время кризиса на фоне борьбы с COVID-19.

“Хороший рост к доллару за последние полгода показали также шведская и датская кроны. В целом три европейские валюты по росту к американской с начала года опередили даже евро”, – отметил эксперт.

Доллар в перспективе может оказаться нестабильным на фоне внутриполитической неопределенности в США из-за запланированных на ноябрь президентских выборов, ультрамягкой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и гражданских волнений, добавил он.

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