Названа лучшая валюта для хранения сбережений

Из-за пандемии коронавируса лучшей валютой для хранения денег в ближайшие несколько месяцев останется швейцарский франк.
Об этом заявил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.
Читайте также: Аналитики назвали условия для падения курса гривны осенью
Отмечается, что именно швейцарский франк до сих пор сумел сохранить стабильность во время кризиса на фоне борьбы с COVID-19.
“Хороший рост к доллару за последние полгода показали также шведская и датская кроны. В целом три европейские валюты по росту к американской с начала года опередили даже евро”, – отметил эксперт.
Доллар в перспективе может оказаться нестабильным на фоне внутриполитической неопределенности в США из-за запланированных на ноябрь президентских выборов, ультрамягкой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и гражданских волнений, добавил он.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему Украина обречена на успех? Открываем свое дело!Вчера, 14:03 - 1168 7
Шмыгаль рассказал, какими будут рост ВВП и курс доллара в новом бюджетеВчера, 11:00 - 2670 4
Как вывести экономику Украины из тени - мнения экспертовВчера, 21:00 - 566 3
Цены на жилье в новостроях Киева и области растут (инфографика)Вчера, 13:00 - 1596 3
За 8 месяцев 2020 года "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 92,5 миллиардаВчера, 07:45 - 219 2
С какого момента новый владелец должен платить налог на недвижимостьВчера, 19:00 - 6584
Может ли предприниматель работать у нескольких работодателей одновременно - разъяснение ГострудаВчера, 09:00 - 3368
Шмыгаль рассказал, какими будут рост ВВП и курс доллара в новом бюджетеВчера, 11:00 - 2670 4
Что могут разрешить и запретить коллекторам в ближайшем будущемВчера, 09:35 - 2024
Цены на жилье в новостроях Киева и области растут (инфографика)Вчера, 13:00 - 1596 3
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)Вчера, 12:10 - 145
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 341
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 474 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 768
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 5012 3