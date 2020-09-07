Более 1 млрд населения планеты к 2050 году грозит вынужденная миграция - исследование

Более одного миллиарда жителей планеты к 2050 году могут столкнуться с угрозой вынужденного переселения из-за быстрого роста населения, недостатка доступа к продовольствию и воде, свидетельствуют данные анализа Института экономики и мира.
Согласно исследованию института, ожидается, что численность населения планеты к 2050 году возрастет до 10 млрд, вследствие чего усилятся конфликты, связанные с борьбой за ресурсы. В этой связи около 1,2 млрд населения в особо затронутых регионах экваториальной Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока могут быть вынуждены мигрировать.
“Это окажет огромное социальное и экономическое воздействие, не только в развивающемся мире, но и в развитом, поскольку массовое переселение приведет к более крупным потокам беженцев в развитые страны”, – заявил основатель Института экономики и мира Стив Киллелеа.
Угрозы, которые могут спровоцировать массовую миграцию, поделены на две категории. Первая – это нехватка продовольствия, воды и рост населения, вторая – природные бедствия, в том числе наводнения, засухи, циклоны, поднятие уровня воды в мировом океане, повышение температуры воздуха и прочие.
Согласно анализу института, Индии и Китаю в ближайшие десятилетия больше всего угрожает нехватка воды, в то время как Пакистан, Иран, Мозамбик, Кения и Мадагаскар столкнутся с целым рядом угроз и неспособностью с ними справиться.
“Эти страны в настоящее время в целом стабильны, но имеют высокую подверженность экологическим угрозам, что означает, что они подвержены большему риску краха в будущем”, – говорится в исследовании.
По словам Киллелеа, в мире сейчас на 60% меньше доступной пресной воды, чем 50 лет назад, в то время как, согласно прогнозам, спрос на продовольствие в следующие 30 лет вырастет на 50%.
В институте выразили надежду на то, что предоставленный анализ сможет помочь в разработке стратегии оказания помощи и решении проблем, связанных с климатом.
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