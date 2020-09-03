Boeing обнаружил техническую проблему в самолетах 787 Dreamliner

Инженеры компании Boeing обнаружили новую техническую неполадку в конструкции флагманских самолетов серии 787 Dreamliner, что повлечет задержки с выполнением контрактов на поставку техники.

Об этом пишет Morning Star.

“В Boeing заявили, что проблема связана с тем, как детали скреплялись во время построения горизонтального стабилизатора (заднего крыла). В компании отметили, что неполадка касается еще не доставленных заказчикам самолетов и была обнаружена в этом году”, – говорится в материале.

Morning Star напоминает, что в прошлом месяце Boeing посадил восемь самолетов серии 787 из-за проблем во время их производства, что заставило контролирующие органы США пересмотреть принципы контроля качества, введенные почти десять лет назад.

“Проблема с производством замедлила отгрузки 787. В августе Boeing передал заказчикам 4 самолета, в то время как ежемесячная способность конвейера в 10 самолетов продолжает опережать объем новых заказов”, – подытоживает издание.

Согласно заявлению Boeing, технические проблемы с новыми самолетами будут решены “в ближайшее время”.