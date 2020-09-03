Летом начался подъем рынка потребительского кредитования

Банкиры говорят, что в июле – августе начался заметный рост выдачи кредитов физлицам.
Об этом они сообщили во время круглого стола «Как карантин повлиял на сегмент потребительского кредитования», проведенного «Финансовым клубом».
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«В июне мы начали больше понимать профили клиентов и секторов экономики, которые оказались в более устойчивом положении, и определили сегменты, которые оказались более уязвимыми. В июне начали возобновлять кредитование, а июль стал пиковым месяцем по спросу клиентов. Я слышал, что это не только в нашем банке», – сообщил зампред правления Банка Форвард Андрей Прусов.
Рынок начал восстанавливаться. “Нас радует тот факт, что с августа прирост значительный. Мы вышли уже на темпы, которые выше, чем были в декабре – феврале, и мы набираем темп», – рассказал председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.
Директор департамента взыскания беззалоговых кредитов Альфа-Банка Дмитрий Дьяченко рассказал, что в его банке не было в конце лета «суперпрорыва», но банк «планомерно наращивает объемы».
«Мы в августе вышли на докарантинные объемы выдач и в сентябре планируем наращивать. Люди привыкли, что карантин перманентный, научились сосуществовать с ним. По моим ощущениям, гибридный карантин в 2021 году будет еще шесть-семь месяцев. Банкам надо разобраться с рисковыми моделями и понять, какие сегменты были бы менее рисковыми. Но, с другой стороны, и не сильно «закручивать» рисковые модели, чтобы люди могли брать кредиты», – сказал он.
Банкир надеется на продолжение роста до конца текущего года. «Если вторая волна (ковида. – Ред.) произойдет, то, по моим ощущениям, она будет более жесткой, чем первая. И, возможно, она иначе повлияет на экономику и рисковые политики банков», – опасается Дмитрий Дьяченко.
В НБУ констатируют, что повторить рекорд прошлого года, когда потребительское кредитование выросло на 30%, невозможно. “Темпы, которые сейчас наблюдаются на уровне 10-15%, продолжатся до конца года, и в дальнейшем ускорится рост», – ожидает начальница управления макропруденциальной политики и исследований департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.
Банки смещают акцент на кредитование заемщиков, показавших себя дисциплинированными. “Вырастет сегмент, в котором почти нет просрочки, – товарное кредитование, особенно в небольших городах, где менее 50 тыс. жителей. Они берут кредиты, поскольку хотят улучшить свои жилищно-бытовые условия, берут кредиты, например, на мебель, и обслуживают их», – говорит Андрей Прусов.
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