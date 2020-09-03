10 миллиардов из Covid-фонда хотят передать на образование

Депутаты предлагают Кабинету Министров провести перераспределение расходов Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения безопасного учебного процесса и качественного образования в условиях карантина.
Соответствующий проект постановления №4057 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.
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Проектом постановления рекомендуется Кабинету Министров при перераспределении расходов Фонда борьбы с COVID-19 предусмотреть 1 млрд 90 млн грн для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников педагогических и научно-педагогических учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности до конца 2020 года.
Предлагается также предусмотреть дополнительные доплаты в размере 6 млрд 33 млн 560 тыс. грн до заработной платы педагогическим и научно-педагогическим учреждениям образования за дополнительную учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения до конца 2020 года.
Авторы проекта постановления также предлагают предусмотреть для технического обеспечения дистанционного обучения в условиях карантинных мероприятий 3 млрд 375 млн 390 тыс. грн.
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