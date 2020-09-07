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Официально представлен VW Tiguan X (фото)

Официально представлен VW Tiguan X (фото)

Volkswagen представил свой новый кроссовер-купе VW Tiguan X, который разработан для Китая. Будет ли он продаваться в Европе – пока не известно.

VW Tiguan X – это по сути более спортивная и динамичная версия стандартного кроссовера Tiguan. Она более практичная, чем Tayron X.

Длина Tiguan X составляет 4,77 м. То есть он длинней, чем даже Tiguan LWB с удлиненной колесной базой. Фактически, эта новинка основана на Tiguan Allspace, поэтому у нее такие размеры.


Фото: autonews.ua

В линейку двигателей войдут два четырехцилиндровых агрегата TSI мощностью 186 и 220 л.с. В базе будет семиступенчатая автоматическая коробка передач DSG с двойным сцеплением.

Пока динамические характеристики Tiguan X ещё не известны, но мы считаем, что они будут примерно такими же, как у Tiguan Allspace. Разгон до 100 км/ч займет примерно 10 секунд.


Фото: autonews.ua

Volkswagen говорит, что VW Tiguan X разработан для Китая. Думаем, что такой автомобиль мог бы хорошо продаваться и в Европе, как, например, Renault Arkana.

По материалам autonews.ua
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