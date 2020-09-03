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С января повысят заработные платы педагогам - Бабак

С января повысят заработные платы педагогам - Бабак

С 1 января 2021 года состоится повышение заработных плат педагогам.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил председатель Комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак.

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“Мы настаиваем как комитет, чтобы заработные платы в следующем году были подняты. Или если можно, чтобы 822-е постановление заработало. Оно предусматривает, что три размера прожиточного минимума должны выплачиваться с 1 января 2021 года. Это был бы, наверное, при сохранении нынешней концепции начисления заработной платы один из лучших вариантов”, – сказал Сергей Бабак.

Он отметил, что в таком случае с 1 января 2021 года введут 3 прожиточных минимума, с 1 января 2022 года 3,5 прожиточного минимума, а с 2023 года – 4 прожиточных минимума.

“Депутаты могут внести и вносят, после представления имеют две недели на то, чтобы внести свои коррективы в этот бюджет. И Комитет по образованию, поверьте, подаст увеличение заработных плат педагогам. Что касается 4 тыс. долларов. Когда об этом шла речь полтора года назад – эксперт просто ошибся. Таким образом, это невозможно было выполнить тогда, и нельзя выполнить сейчас. Но то, что к этому надо стремиться – да, надо стремиться. Но повышение заработных плат с 1 января 2021 года будет обязательно. В каком размере – мы еще не знаем, потому что нет ни финального документа, ни проектов постановления правительства, ни внесенного бюджета в Кабинет Министров, Верховную Раду. До 15 сентября он будет внесен, мы увидим цифры и будем закладывать повышение заработных плат уже депутатскими правками”, – добавил Сергей Бабак.

По материалам УНН
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