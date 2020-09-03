Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) улучшило прогноз по мировой автомобильной промышленности до стабильного с негативного на фоне ожидаемого восстановления продаж.
Об этом говорится в релизе агентства.
В опубликованном докладе отмечается, что резкое падение продаж легковых автомобилей в результате пандемии коронавируса достигает минимального порога. Агентство ожидает, что продажи резко возрастут в течение следующих 12-18 месяцев.
“Стабильный прогноз для мировой автомобильной промышленности отражает рост продаж до 2021 года с продолжающимся, но медленным ростом до 2023 года. Однако, поставки автомобилей не вернутся к допандемическому уровню к середине десятилетия”, – отметил старший вице-президент Moody’s Брюс Кларк, чьи слова приводятся в сообщении.
Эксперт отметил, что нынешний спад продаж значительно хуже, чем падение 2009 года. Аналитики Moody’s ожидают, что мировые поставки легковых автомобилей упадут на 19% в текущем году, до примерно 73 миллионов, а затем вырастут до 80 миллионов в 2021 году. В период с 2007 по 2009 год поставки упали на 11%, а в 2010 году вновь достигли рекордного уровня.
По мнению агентства, падение спроса, связанное с коронавирусом, оказало дополнительное давление на отрасль в совокупности с усилиями автопроизводителей по реструктуризации и модернизации. Снижение доходов является бременем для компаний, инвестирующих в производство электромобилей с низким уровнем выбросов. “Тем не менее ликвидность автопроизводителей высока, и ее должно хватить, чтобы преодолеть текущие стрессы”, – отмечается в докладе.
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