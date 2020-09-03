Екатерина Шаповал: малый и средний бизнес в Польше. О возможностях, налогах, поддержке

Малый и средний бизнес — это подушка безопасности для экономики любой страны, а уровень его поддержки государством — важный маркер оценки состояния внутренних процессов экономического развития.

Именно малый и средний бизнес стимулирует внутреннюю конкуренцию на рынке, влияет на эффективность работы компаний и внедрение технологий, уровень безработицы, цен и политические тенденции, поскольку напрямую участвует в формировании среднего класса — наиболее «думающего» электората.

Поэтому в странах ЕС малый и средний бизнес составляет более 90% от общего количества компаний, а его доля в ВВП в зависимости от страны колеблется от 40 до 60%, причем основной вклад делают представители микро- и малых компаний.

В странах ЕС малый и средний бизнес составляет более 90%

Классификация МСБ в Польше и в Украине практически одинаковая и зависит от количества сотрудников и размера активов и/или годового оборота:

• микропредприятие — компания с годовым оборотом не более 2 млн евро и не более чем 9 наемными сотрудниками;

• малая фирма — компания с годовым оборотом не более 10 млн евро и не более чем 50 наемными сотрудниками;

• средняя фирма — где трудоустроено до 249 сотрудников, а годовой оборот не превышает 50 млн евро.

В Польше предпринимательский сектор производит почти три четверти ВВП – 72,3%, тогда как малые и средние предприятия генерируют почти каждый второй злотый ВВП (49,1 ). Большая часть этой суммы — более 30,3 – результат работы микропредпритий.

Для характеристики размера вклада МСБ в ВВП Украины процитирую данные, озвученные членом команды поддержки реформ Министерства экономического развития Украины Денисом Шемякиным: “У нас 55% вклад малого и среднего бизнеса в ВВП. Но если посмотреть в другом измерении, то большие и средние предприятия в Украине — это 73% ВВП, то есть микро- и малые предприятия в Украине – это всего 16% ВВП. В Европе – в два раза больше”.

Несмотря на то, что польское правительство довольно часто обвиняют в популизме и выраженной национально-социальной политике, которая ложиться на плечи налогоплательщиков, малый и средний бизнес в стране развивается стабильно и, как показывает нынешний кризис, получает достаточное финансирование и поддержку.

По состоянию на 31 июля предприятия Польши получили государственную помощь по антикризисной программе на 123,27 млрд злотых. По сравнению с другими европейскими странами во втором квартале 2020 года ВВП Польши упал на 8,2%. Для сравнения Чехия, Словакия, Венгрия — больше 10%, Германия – 11,7%, южноевропейские страны 17-22%.

Налоги

Размер налогов в стране прямо отображает отношение государства к бизнесу — чем выше налоговые ставки, тем ниже уровень поступлений в бюджет страны и тем больше экономика уходит в тень.

Размеры налогов в Украине в некоторых случаях даже немного ниже, чем в Польше, однако вопрос формы государственного контроля и их поступления в казну остается спорным.

В Польше существуют разные ставки НДС: 23%, 8%, 5%, 0%. Эта ставка зависит от рода товара и услуг.

Украинское законодательство тоже предусматривает три вида ставок НДС: 20%, 7% и 0% в зависимости от деятельности компании.

В 2020 году ставка налога на прибыль в Украине составляет 18%. В Польше существует несколько ставок налога на прибыль: 19% – общая ставка налога на прибыль и 9% – льготная ставка налога на прибыль для налогоплательщиков, чей доход в налоговом году не превышал суммы в злотых, эквивалентной 2 млн евро. В последнюю категорию попадают все микропредпрития.

Поддержка

Польша, как член ЕС, получает значительную поддержку в виде грантов и программ поддержки малого и среднего бизнеса из фондов Европейского союза. На портале европейских фондов https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl можно ознакомиться с актуальным списком проектов и получить бесплатную профессиональную консультацию на тему возможного дофинансирования бизнеса.

Активно и большими дотациями в Польше поддерживают инновационные и технологические проекты, агрокомпании, региональные производства. Предприниматели могут получить невозвратную финансовую помощь на развитие бизнеса, особенно если это касается инновационной деятельности.

Кроме европейских инициатив государство предлагает преференциальные: ставка налога на прибыль – 5% для компаний, чья деятельность связанная с оказанием услуг, в цену которых включено право на использование данного продукта (прибыль от деятельности, связанной с передачей авторских прав), а также программу Innovative Box – снижение ставки налога на прибыль при инновационной деятельности (B+R). Активно работают бизнес-инкубаторы, которые поддерживают молодые компании и идеи.

Кредитование и лизинг

Низкие кредитные ставки для юридических лиц и возможность получения лизинга по упрощенным программам с минимумом документов значительно способствуют развитию малого и среднего бизнеса. В Польше кредит под бизнес может получить любая компания, даже новая, однако охотнее всего коммерческие банки кредитуют фирмы, которые имеют за собой хотя бы один закрытый налоговый год.

Средняя ставка беззалогового оборотного кредита в Польше составляет 8-10% в зависимости от банка.

Кредиты на развитие бизнеса в Украине в зависимости от банка, по данным финансовых порталов Украины, составляют в среднем 18% годовых.

Средняя переплата по лизингу в Польше для юридических лиц составляет 2-4% в год.

Проверки и государственный контроль

При условии своевременной оплаты всех налогов руководители малых и средних компаний в Польше практически не ощущают государственного контроля и не знают, что такое налоговая проверка.

В Польше не существует плановых выездных проверок, как и запланированных наперед штрафных санкций.

Большинство малых компаний и почти все микрокомпании получают услуги бухгалтерского учета по аутсорсингу, поэтому даже в случае мелких нестыковок в цифрах представители контролирующих органов будут обращаться именно в бухгалтерскую компанию, что бывает крайне редко.

Екатерина Шаповал, руководитель отдела по развитию бизнеса аутсорсинговой бухгалтерской компании inPL Group, Польша