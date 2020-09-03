Израильская компания создала летающий автомобиль (фото)

Израильская компания Urban Aeronautics создала прототип летающего автомобиля, который может подниматься над землей с помощью двух компрессоров в корпусе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Генеральный директор Urban Aeronautics Рафи Йоэли отметил, что изобретение компании вскоре появится на рынке. Летающий автомобиль будет использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Компания планирует работать над разработкой двух моделей: CityHawk and the Falcon XP.

В основе технологии, обеспечивающей полет, – водородные топливные элементы. У водорода плотность энерговыделения в 60 раз мощнее, чем в обычных батареях, и втрое выше реактивного топлива.

Как отмечает The Jerusalem Post, это также “зеленое” решение, поскольку водородный двигатель выделяет водяной пар, то есть не оставляет углеродного следа.

Йоэли сообщил, что конкретной цены и даты выпуска машины пока нет. Он добавил, что первые модели будут дорогими, пока такие автомобили не будут изготавливаться массово.



Фото: The Jerusalem Post