Израильская компания создала летающий автомобиль (фото)

Израильская компания Urban Aeronautics создала прототип летающего автомобиля, который может подниматься над землей с помощью двух компрессоров в корпусе.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Генеральный директор Urban Aeronautics Рафи Йоэли отметил, что изобретение компании вскоре появится на рынке. Летающий автомобиль будет использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Компания планирует работать над разработкой двух моделей: CityHawk and the Falcon XP.
В основе технологии, обеспечивающей полет, – водородные топливные элементы. У водорода плотность энерговыделения в 60 раз мощнее, чем в обычных батареях, и втрое выше реактивного топлива.
Как отмечает The Jerusalem Post, это также “зеленое” решение, поскольку водородный двигатель выделяет водяной пар, то есть не оставляет углеродного следа.
Йоэли сообщил, что конкретной цены и даты выпуска машины пока нет. Он добавил, что первые модели будут дорогими, пока такие автомобили не будут изготавливаться массово.
Фото: The Jerusalem Post
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