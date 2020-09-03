В "Слуге народа" объяснили, почему провалилась реформа ЖКХ

В Украине реформа сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которая проводилась несколько лет, по факту провалилась.
Об этом рассказала глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер (фракция “Слуга народа”).
Она пояснила, что главной целью реформы было создание рынка коммунальных услуг, но достичь этого не удалось.
“Де факто реформа провалена, потому что философия, которая закладывалась в реформу рынка коммунальных услуг, это то, чтобы появился сам этот рынок. Рынок у нас не появился, и есть очень много несовершенных механизмов, о которых можно спросить директора какого угодно ЖЭКа или ОСМД, – механизмов, которые не просто не дают этому рынку развиваться”, – считает Буймистер.
По ее словам, во фракции подготовили законодательные изменения в закон о рынке ЖКХ, чтобы урегулировать спорные вопросы.
“У нас, например, не определен статус некоторых активов, которые находятся внутри дома, или сетей, которые подходят к дому. Кто за них должен отвечать, кто должен платить? Почему, например, жители многоквартирных домов должны платить за придомовую территорию, которая им не принадлежит? Все эти вопросы остались без решения, но хуже того, что в тарифах они каким-то образом отражены. Поэтому люди оплачивают, не понимая даже как это проконтролировать”, – пояснила Буймистер.
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