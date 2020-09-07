Украинцы разбирают квартиры в пригороде Киева. Скоро они подорожают

По итогам 8 месяцев 2020 года количество приобретенных квартир в новостройках пригорода Киева составляет 60% от всего объема продаж в Киевском регионе. Об этом сообщила директор по маркетингу жилого комплекса Basa City Виктория Погасий.
По ее словам, популярность пригорода Киева вызвана, прежде всего, рекреационными преимуществами жилых комплексов. Кроме этого длительный карантин, связанный пандемией, у части потенциальных киевских покупателей вызвал желание смены места проживания.
Эксперт отметила, что на данный момент до 1/3 покупателей жилья в пригородных комплексах осуществляют осознанный переезд, приобретая квартиру в пригороде взамен киевской.
“Очень часто покупатели «отказываются» от городской 1-комнатной квартиры в 40-50 м2 в спальном районе, предпочитая приобретать взамен 2-3-комнатные площадью 65-80 м2 в пригороде”, – рассказала она.
Виктория Погасий обратила внимание на то, что начиная с июля спрос на самые дорогие (видовые) квартиры в пригороде, стоимость которых составляет около $1000/м2, увеличился в среднем на 20%.
По ее данным, за 8 месяцев 2020 года наибольшим спросом в ближайшем киевском пригороде с отличным транспортным сообщением пользуются объекты новых форматов, таких как, например, эко- и nature friendly-комплексы, расположенные на удаленности до 10 км от столицы.
Вместе с тем на волне популярности загородного жилья некоторые застройщики нацелены на улучшение своих проектов, приближая их по своим характеристикам к объектам бизнес-категории.
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