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Экономика Японии обвалилась более чем на 28% за квартал

Экономика Японии обвалилась более чем на 28% за квартал

Экономика Японии во II квартале сократилась больше, чем изначально предполагали аналитики.

Как сообщает CNBC, третья по величине экономика мира сократилась на 28,1% в годовом выражении с апреля по июнь.

Эти данные подчеркнули грандиозную задачу, с которой начнет работу новый премьер-министр, который будет избран 14 сентября.

Основным виновником обвала японской экономики стало снижение капитальных затрат на 4,7%, что намного больше, чем предыдущее падение на 1,5%. Это свидетельствует о том, что пандемия COVID-19 поразила более широкие секторы экономики.

Отдельные данные показали, что расходы домохозяйств упали на 7,6% в июле по сравнению с годом ранее, что превышает средний рыночный прогноз на 3,7%.

Согласно другим правительственным данным, реальная заработная плата в июле также падала пятый месяц подряд, указывая на возможное усиление напряженности в потребительских расходах.

Свежий пакет данных будет одним из ключевых факторов, которые Банк Японии внимательно изучит при просмотре ставок на следующей неделе.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил на днях, что принял решение уйти в отставку по состоянию здоровья. Отставка Абэ обещает внезапный конец его политики, которую назвали «абэномикой» – она ​​сочетает в себе агрессивные монетарные и налоговые стимулы. После внезапной отставки Синдзо Абэ началась борьба за его пост.

По материалам Mind
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