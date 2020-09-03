Экономика Японии обвалилась более чем на 28% за квартал

Экономика Японии во II квартале сократилась больше, чем изначально предполагали аналитики.
Как сообщает CNBC, третья по величине экономика мира сократилась на 28,1% в годовом выражении с апреля по июнь.
Эти данные подчеркнули грандиозную задачу, с которой начнет работу новый премьер-министр, который будет избран 14 сентября.
Основным виновником обвала японской экономики стало снижение капитальных затрат на 4,7%, что намного больше, чем предыдущее падение на 1,5%. Это свидетельствует о том, что пандемия COVID-19 поразила более широкие секторы экономики.
Отдельные данные показали, что расходы домохозяйств упали на 7,6% в июле по сравнению с годом ранее, что превышает средний рыночный прогноз на 3,7%.
Согласно другим правительственным данным, реальная заработная плата в июле также падала пятый месяц подряд, указывая на возможное усиление напряженности в потребительских расходах.
Свежий пакет данных будет одним из ключевых факторов, которые Банк Японии внимательно изучит при просмотре ставок на следующей неделе.
Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил на днях, что принял решение уйти в отставку по состоянию здоровья. Отставка Абэ обещает внезапный конец его политики, которую назвали «абэномикой» – она сочетает в себе агрессивные монетарные и налоговые стимулы. После внезапной отставки Синдзо Абэ началась борьба за его пост.
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