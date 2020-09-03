Nokia проиграла Samsung крупный контракт на 5G в США - Reuters

Финская телекоммуникационная компания Nokia проиграла корейской Samsung Electronics контракт на поставку нового оборудования 5G для крупнейшего по количеству абонентов оператора сотовой связи в США – Verizon.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Сумма выигранного Samsung Electronics контракта составляет $6,64 млрд. Отмечается, что выиграв этот контракт, Samsung укрепила свои позиции как конкурент финской Nokia и шведской Ericsson на рынке поставщиков телекоммуникационного оборудования для 5G.

Рыночные позиции этих компаний укрепились после того, как китайской Huawei запретили участвовать в конкурсах на 5G-контракты в США.

О проигрыше Nokia в конкурсе стало известно после того, как компанию возглавил Пекка Лундмарк. Однако, по словам источника Reuters, переговоры проходили при другом СЕО компании.

В Nokia отказались комментировать проигрыш конкурса.

«Мы играем решающую роль в создании сетей 3G и 4G Verizon и продолжаем работать с ними, чтобы ускорить внедрение инноваций в 5G. Они остаются в тройке крупнейших мировых клиентов», – заявили в компании.

Отмечается, что крупные компании типа Verizon обычно используют нескольких поставщиков для построения различных частей сети с контрактами на радиосвязь, которые составляют большую часть расходов.

По мнению аналитика Liberum Джанардана Менона, потеря этого контракта может привести к тому, что Nokia не сможет так же активно инвестировать в технологии, как ее конкуренты.

Напомним, что о планах Nokia сменить СЕО стало известно в марте этого года. Раджив Сури покинул компанию из-за невыполнения планов по развитию 5G. Его преемник Пекка Лундмарк занял позицию СЕО в сентябре этого года.