Е-свидетельство о рождении: что планируют в Минздраве

Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует полноценный запуск электронного заключения о рождении в рамках сервиса еМалыш.

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер.

“Первым медицинским заключением, которое мы планируем запустить в ближайшее время, это заключение о рождении, так называемый еМалыш. Для нас это будет эксплуатация уже не тестового, а нужного рабочего заключения и в дальнейшем мы сможем цифровизировать другие медицинские заключения, которые нужны нашим пациентам”, – сказал Кучер.

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Он также отметил, что такое заключение станет заменой бумажной формы №103 для новорожденных.

“Мы прекратим хождение за документами в определенные органы власти, то есть, все, что необходимо, будет делаться сразу в роддоме, и родителям кроме выбора имени, надо будет подумать только о том, в какое удобное время забрать свидетельство о рождении”, – пообещал Кучер.

Кроме того, он отметил, что Минздрав работает над созданием единого реестра электронных заключений, который позволит собирать и верифицировать информацию о пациенте.

Справка Finance.ua:

Комплекс еМалыш включает, в частности, следующие услуги:

регистрация рождения ребенка;

места его жительства;

определение происхождения ребенка;

оформление пособия при рождении;

пособия на детей в многодетных семьях;

внесения сведений о ребенке в электронный реестр пациентов;

внесения сведений о ребенке в Единый государственный демографический реестр;

оформление индивидуального номера налогоплательщика;

определение принадлежности ребенка к украинскому гражданству;