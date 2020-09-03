Е-свидетельство о рождении: что планируют в Минздраве

Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует полноценный запуск электронного заключения о рождении в рамках сервиса еМалыш.
Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер.
“Первым медицинским заключением, которое мы планируем запустить в ближайшее время, это заключение о рождении, так называемый еМалыш. Для нас это будет эксплуатация уже не тестового, а нужного рабочего заключения и в дальнейшем мы сможем цифровизировать другие медицинские заключения, которые нужны нашим пациентам”, – сказал Кучер.
Читайте также: Минцифры анонсировало ТОП-10 новых услуг в Дії
Он также отметил, что такое заключение станет заменой бумажной формы №103 для новорожденных.
“Мы прекратим хождение за документами в определенные органы власти, то есть, все, что необходимо, будет делаться сразу в роддоме, и родителям кроме выбора имени, надо будет подумать только о том, в какое удобное время забрать свидетельство о рождении”, – пообещал Кучер.
Кроме того, он отметил, что Минздрав работает над созданием единого реестра электронных заключений, который позволит собирать и верифицировать информацию о пациенте.
Комплекс еМалыш включает, в частности, следующие услуги:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Слуге народа" объяснили, почему провалилась реформа ЖКХВчера, 12:45 - 1646 11
В Нацбанке посоветовали защитить свой финансовый номер телефона: как это сделатьВчера, 17:00 - 3737 8
Названа сумма, выплаченная больницам за борьбу с COVIDВчера, 08:34 - 432 5
Расходы на питание составляют половину доходов украинцев (инфографика)Вчера, 09:02 - 849 5
Украинцев ждут массовые проверки: кого заставят вернуть помощь в бюджет и какую информацию соберутВчера, 16:00 - 3670 4
В Нацбанке посоветовали защитить свой финансовый номер телефона: как это сделатьВчера, 17:00 - 3737 8
Украинцев ждут массовые проверки: кого заставят вернуть помощь в бюджет и какую информацию соберутВчера, 16:00 - 3670 4
Шмыгаль рассказал, какое повышение пенсий ждет украинцев в 2021Вчера, 11:07 - 1675 1
В "Слуге народа" объяснили, почему провалилась реформа ЖКХВчера, 12:45 - 1646 11
Девальвация гривны в сентябре: аналитик назвал причиныВчера, 21:00 - 1353
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)Позавчера, 11:21 - 232
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 377 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 591
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4006 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 291 1