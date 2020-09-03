СЕТАМ продал арестованного имущества на 9,3 миллиарда

Государственное предприятие “СЕТАМ”, начиная с 2015 года, провело более 63 тыс. успешных аукционов по реализации арестованного имущества на 9,3 млрд грн.

Об этом говорится в пресс-релизе СЕТАМ.

“Командой предприятия было проведено 63 656 успешных аукционов на 9,3 млрд грн. Рост цены составляет в среднем 12%”, – сказал гендиректор ГП “СЕТАМ” Александр Мамро.

По его словам, переход на двухуровневую систему реализации имущества будет реализован в сжатые сроки, над этим уже работает рабочая группа, в состав которой входят работники ГП «СЕТАМ» и ГП “Прозорро.Продажи”.

Напомним, СЕТАМ с 2015 года проводит мероприятия по сопровождению программного обеспечения системы электронных торгов, технологического обеспечения, сохранения и защиты данных, организации и проведения электронных торгов, предусмотренных Порядком реализации арестованного имущества.

Министерство юстиции 28 августа 2020 г. внесло изменения в Порядок реализации арестованного имущества, разделив функции администратора и организатора. При этом ProZorro.Продажи стало администратором в системе реализации арестованного имущества, а СЕТАМ – организатором.