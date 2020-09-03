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Кабмин взялся за национальную экономическую стратегию-2030

Кабмин взялся за национальную экономическую стратегию-2030

Под председательством Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко состоялось установочное заседание рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии-2030, которая является инициативой президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минэкономики.

По словам Петрашко, Украина безотлагательно должна отойти от модели развития, в которой конкурентные преимущества обусловлены использованием природных ресурсов и дешевой рабочей силы.

«Вместо этого мы должны построить инновационную модель, приоритетами которой являются развитие и торговля продукцией с более высокой добавленной стоимостью, высокий технологический уровень производства, квалифицированная высокооплачиваемая рабочая сила, экономия энергии и других видов природных ресурсов и новаторский стиль управления. Именно на такой путь развития и должна быть направлена наша стратегия», – цитирует министра его пресс-служба.

Сама работа над стратегией начнется с определения конкретных экономических показателей, которых должна будет достичь страна. Главными направлениями, по которым будет развиваться Украина, называют стимулы для промышленности, агросектора, добычи и IT-сектора, инфраструктуры и внутренних перевозок, для энергетического сектора, а также создания транспортных коридоров.

По материалам УКРИНФОРМ
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