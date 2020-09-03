Межбанк: сессия понедельника не дала скучать никому

Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе – несмотря на выходной день в США и работу по доллару на условиях ТОМ, который не очень популярен среди клиентов – сессия понедельника не дала скучать никому: ни банкам, ни Нацбанку, ни клиентам.
С самого утра рынок был, как и положено в подобной ситуации, достаточно вялым по доллару, но активным по евро и рублю. Дело в том, что основная часть клиентов сегодня проводила расчеты в основном в евро и рублях, перенеся свои сделки по американской валюте на завтра. Но небольшое число участников торгов по доллару все же проводили свои операции.
По факту – на единичных сделках – покупателей было меньше, чем продавцов, и это быстро привело к снижению котировок доллара с утренних 27,77/27,80 гривен до 27,735/27,755 гривен к 11:00. После 11 часов ситуация начала постепенно меняться за счет согласованных действий Укргазбанка и Нацбанка. Несмотря на неинтересный вариант расчетов ТОМом – Укргаз вышел с продажей доллара по 27,74 гривны, а затем буквально сразу же появился и Нацбанк с интервенцией по покупке доллара по 27,73. Если бы подобное произошло с разрывом во времени – курс за счет превышения предложения (в основном со стороны клиентов Украгаза) просел бы к цели в 27,70 и даже ниже. Но за счет одновременного выхода с Укргазбанком и регулятора – фактически весь излишек предложения доллара был выкуплен в резервы. Эта операция госбанка и НБУ удержала курс доллара в пределах 27,74/27,76 гривен практически до обеда.
После него стало ясно, что НБУ выкупил несколько больше, чем было необходимо для равновесия спроса и предложения и этот перекос уже сработал против гривны.
В 14:00 котировки достигли уровня 27,76/27,78 гривен за доллар. Затем – уже на единичных сделках – вначале чуть выросли до отметки в 27,775/ 27,795 к 15 часам, а потом окончательно снизились до 27,77/27,79 к 16:00 и до 27,76/27,78 к концу дня.
Спекулянты сделали несколько попыток раскачать курс доллара до и после ухода Нацбанка, но расчеты на условиях ТОМ видимо распугали всех потенциальных покупателей и поэтому особого заработка эти попытки любителям поиграть с курсом не принесли.
Главные события 7 сентября на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,78 / 27,80
евро – 32,84 / 32,87
российский рубль – 0,3656 / 0,3660
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1821 / 1,1823
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