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Рынок легковых электрокаров в Украине сократился на 11%

Рынок легковых электрокаров в Украине сократился на 11%

В августе 2020 года в Украине было зарегистрировано 625 легковых электромобилей, на 11% меньше, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

По сравнению с июлем 2020 года рынок легковых электромобилей сократился на 18%. Среди приобретенных в августе 625-ти электромобилей 91% – подержанные.

Самые популярные авто в этом сегменте легковушек в Украине:

  • NISSAN Leaf (за прошлый месяц украинские номера получили 147 автомобилей этой модели);
  • TESLA Model 3 (98 шт.);
  • TESLA Model S (66 шт.);
  • FIAT 500е (50 шт.);
  • TESLA Model X (35 шт.);
  • HYUNDAI Ioniq (33 шт.);
  • CHEVROLET Bolt (32 шт.);
  • BMW i3 (24 шт.);
  • VOLKSWAGEN Е-Golf (23 шт.);
  • MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive (22 шт).

Мои Fiнансы:

  • Напомним, Рада намерена освободить от налогов ввоз электрокаров и комплектующих. Приняты в первом чтении законопроекты №3476 и №3477, предусматривающие внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы для стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине.

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По материалам Finance.UA
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