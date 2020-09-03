Рынок легковых электрокаров в Украине сократился на 11%

В августе 2020 года в Украине было зарегистрировано 625 легковых электромобилей, на 11% меньше, чем в августе прошлого года.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.
По сравнению с июлем 2020 года рынок легковых электромобилей сократился на 18%. Среди приобретенных в августе 625-ти электромобилей 91% – подержанные.
Самые популярные авто в этом сегменте легковушек в Украине:
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