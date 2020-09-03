Рынок легковых электрокаров в Украине сократился на 11%

В августе 2020 года в Украине было зарегистрировано 625 легковых электромобилей, на 11% меньше, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

По сравнению с июлем 2020 года рынок легковых электромобилей сократился на 18%. Среди приобретенных в августе 625-ти электромобилей 91% – подержанные.

Самые популярные авто в этом сегменте легковушек в Украине:

NISSAN Leaf (за прошлый месяц украинские номера получили 147 автомобилей этой модели);

TESLA Model 3 (98 шт.);

TESLA Model S (66 шт.);

FIAT 500е (50 шт.);

TESLA Model X (35 шт.);

HYUNDAI Ioniq (33 шт.);

CHEVROLET Bolt (32 шт.);

BMW i3 (24 шт.);

VOLKSWAGEN Е-Golf (23 шт.);

MERCEDES - BENZ B-Class Electric Drive (22 шт).

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