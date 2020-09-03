Расходы на питание составляют половину доходов украинцев (инфографика)

Украинцы в I квартале 2020 года больше всего тратили средств на продукты питания и безалкогольные напитки – 46,8%.
Об этом свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
Следующую позицию в ТОПе расходов украинцев занимают жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 21,5%.
По данным Госстата, на одежду и обувь украинцы тратят 5,0% своего дохода на здоровье – 5,0%, на транспорт – 3,9%, на связь – 3,7%, на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 2,2%, на отдых и культуру – 1,9%, на рестораны и гостиницы – 1,8%, на алкоголь – 1,4%, на образование – 1,3%.
Сколько в среднем тратят на различные продукты:
На питание вне дома в месяц в среднем тратили 132,92 грн.
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