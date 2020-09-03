Расходы на питание составляют половину доходов украинцев (инфографика)

Украинцы в I квартале 2020 года больше всего тратили средств на продукты питания и безалкогольные напитки – 46,8%.

Об этом свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

Следующую позицию в ТОПе расходов украинцев занимают жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 21,5%.

По данным Госстата, на одежду и обувь украинцы тратят 5,0% своего дохода на здоровье – 5,0%, на транспорт – 3,9%, на связь – 3,7%, на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 2,2%, на отдых и культуру – 1,9%, на рестораны и гостиницы – 1,8%, на алкоголь – 1,4%, на образование – 1,3%.

Сколько в среднем тратят на различные продукты:

хлеб и хлебопродукты – 703,50 грн в месяц;

мясо и мясопродукты – 899 грн;

рыба и рыбопродукты – 277 грн;

молоко, сыр и яйца – 536 грн;

растительное масло и жиры – 314 грн;

фрукты – 277 грн;

сладости, сахар, джем, шоколад – 243 грн;

другие продукты питания – 90 грн;

безалкогольные напитки – 227 грн.

На питание вне дома в месяц в среднем тратили 132,92 грн.