0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Расходы на питание составляют половину доходов украинцев (инфографика)

Расходы на питание составляют половину доходов украинцев (инфографика)

Украинцы в I квартале 2020 года больше всего тратили средств на продукты питания и безалкогольные напитки – 46,8%.

Об этом свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

Следующую позицию в ТОПе расходов украинцев занимают жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 21,5%.

По данным Госстата, на одежду и обувь украинцы тратят 5,0% своего дохода на здоровье – 5,0%, на транспорт – 3,9%, на связь – 3,7%, на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 2,2%, на отдых и культуру – 1,9%, на рестораны и гостиницы – 1,8%, на алкоголь – 1,4%, на образование – 1,3%.

Сколько в среднем тратят на различные продукты:

  • хлеб и хлебопродукты – 703,50 грн в месяц;
  • мясо и мясопродукты – 899 грн;
  • рыба и рыбопродукты – 277 грн;
  • молоко, сыр и яйца – 536 грн;
  • растительное масло и жиры – 314 грн;
  • фрукты – 277 грн;
  • сладости, сахар, джем, шоколад – 243 грн;
  • другие продукты питания – 90 грн;
  • безалкогольные напитки – 227 грн.

На питание вне дома в месяц в среднем тратили 132,92 грн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.