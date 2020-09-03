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Vivo разработала смартфон с уникальной фотовозможностью

Vivo разработала смартфон с уникальной фотовозможностью

В последние годы мобильные камеры бурно развиваются. Появились сенсоры с разрешением 108 Мп и перископные объективы с 10-кратным приближением. Судя по новому патенту, компания Vivo нашла способ, как сделать съёмку на смартфон гораздо интуитивнее и удобнее.

В патенте описывается дизайн смартфона, оснащённого практически безрамочным экраном и круглым модулем основной камеры с четырьмя объективами, один из которых, судя по всему, обеспечивает оптическое приближение. В описании устройства также упоминается об использовании технологии гибридного зума, что уже часто встречается в смартфонах последних лет, особенно в флагманах.

Но наиболее интересная особенность смартфона — расположенный на правой грани физический ползунок для изменения масштабирования при использовании камеры. Традиционно для этого нужно сделать свайп или «щипок», что бывает не всегда удобно, особенно с большими устройствами. Наличие такого слайдера должно упростить этот процесс.


Фото: Letsgodigital

Физический регулятор приближения вполне может появиться в одном из будущих камерофонов производителя.

По материалам 4PDA
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